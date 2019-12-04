【新聞背後】青瓦台與檢察廳之間愈見對立　調查官之死加劇形勢

韓國檢方12月4日突襲搜查青瓦台的消息，在當地引來廣泛關注，事實上，青瓦台與檢察廳之間已是愈見不和與對立。在12月1日，青瓦台民政首席室一名調查官自殺身亡的事件，更是使形勢再升溫，青瓦台罕有公開警告檢方。

韓國檢方12月4日派員突襲搜查青瓦台（視覺中國）

檢方權力過大爭議

青瓦台與檢察廳的矛盾早已存在多年，青瓦台方面不滿檢察部門權力太大，總統文在寅多次強調要改革檢察制度、又委任心腹曹國做法務部長，正是想削減檢察部門的權力。在目前制度下，檢方不但負擔起訴和調查的任務，還可以指揮警察調查、在極少法庭限制下搜查嫌犯住所、延長羈押時間等，引來權力過大的爭議。

文在寅心腹受調查下台

但文在寅想推動的改革也是波折重重，曹國上任法務部長後隨即被揭女兒「走後門」入大學、妻子涉嫌利用內幕消息炒股、參與運作私募基金等，結果醜聞纏身的曹國，10月中發表改革檢察制度方案後隨即宣布辭職，至今繼續受檢察部門調查。

文在寅心腹曹國上任法務部長35天後就下台（Reuters）

在12月4日韓國檢方突襲搜查青瓦台的事件中，檢方所調查的案件，同樣有曹國捲入。檢方正追查青瓦台是否有官員曾因特殊原因而停止對釜山前副市長的涉貪調查，而曹國正是當時凡的青瓦台民政首席秘書，據韓聯社報道，調查的其中一個方向，就是他有否涉案。

青瓦台就調查官之死警告檢方

但另一方面，青瓦台也正就另一案件對檢察廳大感不滿。青瓦台民政首席室一名調查官12月1日在友人的辦公室自殺身亡，他生前捲入蔚山市長選舉受干預的案件，正面臨調查。韓國執政黨認為，他選擇輕生的原因，是由於檢方的過度調查、高度施壓所造成。

韓國總統文在寅一直強調要推動檢察制度改革（視覺中國）

《韓民族日報》報道，青瓦台不滿檢方持續披露有關受查人的嫌疑事件，令人覺得死者確實曾介入選舉。至12月3日，青瓦台發言人高旼廷在記者發布會直接警告檢方，表示「希望檢方認識到由12月1日開始，在調查刑事案件過程中禁止公開嫌疑人嫌疑事實和調查情況的《刑事案件禁止公開規定》已經生效。」

由於兩邊愈見對立，韓國媒體甚至報道，青瓦台內部不少看法認為，檢察總長尹錫悅已經很難繼續得到總統文在寅的信任。