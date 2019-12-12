【英國大選2019】巴尼耶：英國難以在2021年前完成脫歐

英國12月12日舉行大選，首相約翰遜（Boris Johnson）以「實現脫歐」（get Brexit done）為競選承諾，不過當地《獨立報》（The Independent）取得歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）的錄音，內容提到歐盟不認為英國可以在2021年前完全脫歐。

英國2019大選：首相約翰遜以「實現脫歐」為宣傳口號，他雖然多次強調要帶領國家如期離開歐盟，但遭歐盟首席談判代表巴尼耶大潑冷水。（Reuters）

有關錄音是取自巴尼耶較早前在比利時布魯塞爾的一個閉門會議，當時他向多名歐洲議會資深議員講話，認為英國提出在11個月內與歐盟完成貿易談判，趕及在2021年離開歐盟的時間表是「不切實際」，他指出有關談判可能會在2020年底拖延下去。

巴尼耶最近獲歐盟委任繼續負責與英國談判。他表示「根據這份協議，我們不會在11個月內完成一切。我們會盡力而為 — 但不會全部完成」，並認為短時間內達成一個全球的談判是不切實際，布魯塞爾方面最多能做到的是在時間表內與英國建立「重要的最低關係」。

英國2019大選：數個民意調查機構在選前最後一次公布的結果顯示，英國首相約翰遜率領的保守黨領先工黨，但支持度輕徵回落。（AP）

沒協議只會令貿易推向懸崖

他又指，如果歐盟不延長英國的脫歐期限，雙方只有數月時間實現「經濟和安全的最低需要」，否則大家就要面對懸崖。巴尼耶補充，英國必須在2020年6月前決定是否再次延長留歐，但距離這個日子只剩下半年時間。因此英國和歐盟之間一是達成貿易協定，否則在脫歐期限結束後根據世貿框架下處理，他憂慮後者會為雙方貿易帶到懸崖。

約翰遜11日向選民作最後拉票時表示，他會兌現3年前的公投結果，令國家可以向前邁進，政府亦可專注於民眾需要，並認為脫歐爭議可以於2月底完成。不過巴尼耶的談話內容或可能影響選情，根據選前多個民意調查顯示，約翰遜領導的保守黨支持度優勢有收窄迹象，或令在野工黨有機可乘。

對於巴布耶的談話，保守黨不予置評，但自由民主黨及工黨都批評約翰遜愚弄英國民眾，在脫歐問題上大話連篇。