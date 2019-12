【中美角力】白宮鷹派納瓦羅借虛構專家主張對華加稅

特朗普(Donald Trump)政府將決定是否對中國加徵最後一輪1600億美元商品關税。《紐約時報》12月11日引述消息稱,在華盛頓流傳的一份備忘錄中,代表納瓦羅鷹派思想、相比之下更為激進的「瓦拉」(Ron Vara)再次出現,用署名電子郵件就此事發表看法。「瓦拉」其實是對華鷹派納瓦羅(Peter Navarro)的另一身份,是他在著作中虛構出來的專家人物。

2019年10月8日彈劾案如火如荼進行中,納瓦羅在白宮聽音樂、散步。(REUTERS)

在電子郵件中,「瓦拉」指責中國加緊對美國豬肉和大豆的採購,僅是因為豬瘟爆發。

瓦拉自問自答道:「關於降低還是抬高中國關税的決定,很多爭論正在進行。」「這是尚未決定的一刻。有何想法嗎?」

瓦拉同納瓦羅一樣對北京是否有意大刀闊斧地進行經濟結構改革的意願表示懷疑,並着重強調了公眾輿論主張通過提高關税來保持對中國的壓力,用關税做強制中國改變做法的工具。

而且,備忘錄斷言,特朗普的關税正在保護美國經濟,不會對經濟增長或股市產生任何負面影響。而且,特朗普可以通過公開退出與中國的談判來放鬆緊張的投資者,備忘錄稱:「通過在選舉前宣布,不與中國達成任何協議,擺脱市場的不確定性,進而利用關税取得勝利。」

「瓦拉」是納瓦羅在著作中虛構出來的人物。在納瓦羅13本著作中,有至少6本書、十幾次引述「專家瓦拉」的話,比如在納瓦羅批評中國時,引用的瓦拉言論,如「吃中國菜,你一定是瘋了」等。一位澳洲學者對納瓦羅的所有著作進行了研究後發現了一個有趣的現象——納瓦羅在引述「專家」言論時,來源是虛構的。

紐時報道指,納瓦羅否認,稱備忘錄是真實的。納瓦羅說:「每天我會與我尊重但不一定持相同意見的人進行交流,主要聽取他們對美國人、尤其是美國工人的、至關重要的問題有何想法。」「進行這樣積極的對話,可以讓我做出最好的決定。」

納瓦羅補充說:「這種思想上的自由交流,對於一個成功的政府至關重要,而這個政府同時要保持一個半世紀的、最佳的經濟表現,必須要在貿易方面取得成功。」

納瓦羅此前一天12月10日在接受美國霍士新聞採訪時說,特朗普喜歡關税政策,他很快將做出決定,是否對中國加徵新的關税。納瓦羅還強調說:「我沒有收到任何暗示,(特朗普)要麼達成一份好的協議,要麼加徵關税。」

澳洲國立大學學者莫里斯-鈴木(Tessa Morris-Suzuki)經過研究後在2019年10月17日發佈調查結果、舉報,納瓦羅2011年出版的著作《致命中國:直面赤龍——召喚全球展開行動》(Death by China: Confronting the Dragon – A Global Call to Action)及至少六本著作裏引用的哈佛學者瓦拉以及他的對華貿易戰強硬言論是虛構的。

莫里斯-鈴木曾打電話諮詢哈佛大學,校方表示,他們的校友記錄中根本沒有「瓦拉」的名字。

雖然強調「備忘錄」的電子郵件真實的,但在事件被曝光當下,納瓦羅在給美國《高等教育紀事報》(The Chronicle of Higher Education)的一份聲明中承認,「瓦拉」是他虛構的人物。納瓦羅說,這是一個「怪誕的設置和一個筆名」,只是為了增加「娛樂價值」。他補充道:「這麼多年過去了,終於有人發現了隱藏在其中的一個笑話,真是讓人耳目一新。」

出版社培生集團(Pearson)負責人對事件緊急表態稱,正在大幅修改後續印刷版本和庫存書的內容,將加註警示語「提醒讀者該書含有一位虛構人物」且「我們非常嚴肅地對待任何違反誠信標準的行為,一旦發現就會迅速採取行動。」

中國外交部發言人華春瑩在2019年10月22日例行外交記者會上表示:「(虛擬人物)事件反應出美國有一群人,對於中國的發展已經恐懼到匪夷所思的地步,抹黑手段也到了無底線編造、兜售謊言的程度,甚至以謊言為依據來制定政策,這不僅將衝擊和威脅正常的國際關係和秩序,而且從長遠看最終也將損害美國自身的利益。」