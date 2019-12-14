約翰遜呼籲民眾讓國家療癒　揚言新政府「急民眾所急」

英國首相約翰遜12月13日帶領保守黨於下議院選舉大勝後，同日到白金漢宮（Buckingham Palace）覲見女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），並獲邀籌組內閣。他其後表示新內閣人選會於16日公布，承諾政府和國會將急民眾所急。

英國首相約翰遜12月13日覲見女王伊利沙伯二世後，於首相府外發展演說。（AP）

約翰遜在當地時間13日早上前往白金漢宮，與女王伊利沙伯二世單獨對話，他其後回到首相府發表演說，表示正籌組新政府，而下議院議員則於16日組成新國會。他提到，政府和國會將遵從民意授權，實現在1月31日如期脫歐的承諾。

他強調，政府會把握一分一秒報答大家的信任，以及從一個為民眾服務的國會急人民所急。

約翰遜亦特別提到留歐派及大選沒投票支持保守黨人士，他稱一國保守黨政府不會忽視他們對歐洲國家的好感，因此希望利用這些情感與歐盟建立新關係，提出各方放下三年半的成見修補關係，以朋友和對等主權身份在氣候變化、反恐、學術及科研等合作，增加雙邊貿易。

除了脫歐問題，約翰遜表示當地的國民保健服務（NHS）是大家最關心的議題，他稱改革NHS可以吸引更多資金、興建更多醫院、增加醫護人手，以及改善教育、治安等問題，他會在未來數周及數月公布細節。

約翰遜最後稱，新政府當前要務是重新團結國家和提升水平，帶領英國前進，發揮潛能，為每個角落提供機會。他表示致力令當地在2020年是充滿繁榮、增長和希望的一年，因此呼籲民眾安心準備歡度聖誕。