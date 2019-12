菲律賓6.8級地震4死　總統杜特爾特一家無恙

菲律賓棉蘭老島菲律賓達沃市(Davao)附近在香港時間下午2時左右發生6.8級地震。地震震央距離達沃省61公里,震源深度22.4公里。新華社報道,地震中4人死亡。 地震沒有構成海嘯威脅,但南達沃省(Davao del Sur)Matanao鎮長費爾南德斯稱(Vincent Fernandez)稱當地1名女童死亡,她是被倒塌的牆擊中頭部致死。鄰近的馬格賽賽鎮(Magsaysay Town)亦有14人受輕傷。 根據美國地質調查局(USGS)網站發布的資料,香港時間下午2時11分左右,菲律賓棉蘭老島附近發生6.9級地震,震級其後被下調至6.8級,震源深度也下調至22.4公里。

南達沃省有一幢3層高建築物塌下,導致為數不明的人被困。馬格賽賽鎮亦有建築物及道路受損,以及全鎮供電中斷。費爾南德斯稱當地損毀情況仍未清楚,但政府需要食物、水、防水的油布及被子協助民眾。

發生地震時總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)及女兒身處達沃省的大宅,杜特爾特的同居女友阿萬塞納(Honeylet Avancena)在地震發生時正在回家途中,她說自己所乘的汽車在地震中搖晃。她亦沒有受傷。杜特爾特的家鄉是達沃市。他曾任該市市長。

有經歷地震的民眾將其所拍得的影片上載到網上,只見到街上電線搖晃、引發火花。桑托斯將軍城(General Santos City)有游泳池出現「大浪」。該市在香港時間下午2時32分和3時09分分別發生5級及5.7級的地震,市內一所醫院需疏散內部人士。

菲律賓地震:圖為12月15日地震發生時菲律賓桑托斯將軍市一間酒店的泳池出現浪濤。(Reuters)

▼想看更多地震現場圖片,請點擊放大觀看:

太平洋海嘯預警中心(Pacific Tsunami Warning Center,PTWC)稱基於現有數據,指出地震沒有帶來海嘯威脅。迄今耆暫無傷亡報告。不過菲律賓火山與地震學研究所(Philippine Institute of Volcanology and Seismology,PHIVOLCS)表示,地震或會造成破壞,並會引發餘震。



菲律賓位處惡名昭彰的太平洋地震帶,它又名「火環」(Ring of Fire),區內地震及火山活動多。統計,該國每年有100至150次有感地震發生。

今年來已有多個處於「火環」國家發生地震,一些島國情況令人擔心。菲律賓、印尼、及泰國今年來都已發生過地震。對部分亞洲國家的人來說,地震可能引發的海嘯,勾起有關2004年12月26日發生在蘇門答臘島以西水域的9.3級地震、引發大規模海嘯的恐怖回憶。