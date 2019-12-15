菲律賓6.8級地震4死　總統杜特爾特一家無恙

菲律賓棉蘭老島菲律賓達沃市（Davao）附近在香港時間下午2時左右發生6.8級地震。地震震央距離達沃省61公里，震源深度22.4公里。新華社報道，地震中4人死亡。 地震沒有構成海嘯威脅，但南達沃省（Davao del Sur）Matanao鎮長費爾南德斯稱（Vincent Fernandez）稱當地1名女童死亡，她是被倒塌的牆擊中頭部致死。鄰近的馬格賽賽鎮（Magsaysay Town）亦有14人受輕傷。 根據美國地質調查局（USGS）網站發布的資料，香港時間下午2時11分左右，菲律賓棉蘭老島附近發生6.9級地震，震級其後被下調至6.8級，震源深度也下調至22.4公里。

南達沃省有一幢3層高建築物塌下，導致為數不明的人被困。馬格賽賽鎮亦有建築物及道路受損，以及全鎮供電中斷。費爾南德斯稱當地損毀情況仍未清楚，但政府需要食物、水、防水的油布及被子協助民眾。

發生地震時總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）及女兒身處達沃省的大宅，杜特爾特的同居女友阿萬塞納（Honeylet Avancena）在地震發生時正在回家途中，她說自己所乘的汽車在地震中搖晃。她亦沒有受傷。杜特爾特的家鄉是達沃市。他曾任該市市長。

有經歷地震的民眾將其所拍得的影片上載到網上，只見到街上電線搖晃、引發火花。桑托斯將軍城（General Santos City）有游泳池出現「大浪」。該市在香港時間下午2時32分和3時09分分別發生5級及5.7級的地震，市內一所醫院需疏散內部人士。

菲律賓地震：圖為12月15日地震發生時菲律賓桑托斯將軍市一間酒店的泳池出現浪濤。（Reuters）

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太平洋海嘯預警中心（Pacific Tsunami Warning Center，PTWC）稱基於現有數據，指出地震沒有帶來海嘯威脅。迄今耆暫無傷亡報告。不過菲律賓火山與地震學研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology，PHIVOLCS）表示，地震或會造成破壞，並會引發餘震。



菲律賓位處惡名昭彰的太平洋地震帶，它又名「火環」（Ring of Fire），區內地震及火山活動多。統計，該國每年有100至150次有感地震發生。

今年來已有多個處於「火環」國家發生地震，一些島國情況令人擔心。菲律賓、印尼、及泰國今年來都已發生過地震。對部分亞洲國家的人來說，地震可能引發的海嘯，勾起有關2004年12月26日發生在蘇門答臘島以西水域的9.3級地震、引發大規模海嘯的恐怖回憶。