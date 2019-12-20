【美國大選】民主黨辯論談及新疆議題　北京突然切斷直播訊號

2019年民主黨總統候選人初選最後一輪辯論12月19日在洛杉磯洛杉磯舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）的彈劾案以及中國問題是辯論的焦點。美國有線新聞網絡（CNN）報道，辯論直播在北京被切斷，大約持續了9分鐘，當時候選人正在討論新疆議題。

就在美國眾議院通過針對美國總統特朗普的彈劾案後一天，美國2020年大選民主黨第六次全國辯論，也是2019年的最後一場辯論在洛杉磯拉開帷幕。隨着競選人數首次縮減到7人，民主黨內的競爭也變得愈發激烈。

12月19日晚上20時，民主黨7名競選人共同站在洛杉磯的辯論舞台上展開辯論。他們包括前副總統拜登（Joe Biden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）、印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）和唯一的非白人候選人華裔競選人楊安澤（Andrew Yang）等人。

特朗普彈劾案是焦點

主持人首先問到了特朗普被彈劾一事，並且參選人表達自己的看法。拜登首先回答說，憲法要求眾議院這麼做，我們需要恢復總統和總統職位的正直。

桑德斯隨後發言：「我想說的是，我們的總統是一個病態的騙子。我們的總統運營着這個國家近代史上最腐敗的政府，我們的總統是一個騙子，因為在他的競選期間，他告訴了勞動人民一件事，最後卻做了另一件事。」

沃倫也表態說，這是一個憲法時刻，我們看到了腐敗的後果。「我們必須起訴他（特朗普）。」

但是楊安澤則說，我們必須停止痴迷於彈劾，要開始找到和解決讓特朗普當選的問題。「我們必須抓住每一個機會，為這個國家提出一個新的積極的願景，一個新的前進方式，以幫助在2020年擊敗他（特朗普）。」

參選人談中國問題 北京切斷直播

與此同時，中國問題也是這次辯論的一個焦點。但是美國有線新聞網絡（CNN）的辯論直播在北京被切斷，大約持續了9分鐘，當時候選人正在討論中國人權以及新疆問題。

CNN live feed of Democratic presidential debate goes to black in Beijing. Candidates were asked about China’s human rights record & the mass detention of Muslim minorities in Xinjiang. #PresidentialDebate pic.twitter.com/DSQ9QRu5zA — Will Ripley (@willripleyCNN) December 20, 2019

布蒂吉格當時批評特朗普在中國人權紀錄問題上做得不夠。「讓中國知道他（特朗普）的沉默是可以被收買的，這是在貶低美國的價值觀。」

他還說：「中國那邊發生的事是，使用科技來完善專制制度。」

主持人還問拜登，中國正在進行史無前例的軍事建設，有新的航母服役，兩國是否走在衝突的道路上。

對此，拜登回應說，中美的確走在衝突的道路上，但不是戰爭，美國應該將60%的海上力量派遣到該地區，讓中國知道，他們無法再得寸進尺。

拜登還說，中國的軍事力量建設的確是事實。中國再花17年可能會達到美國的水平。「我們不尋求戰爭，但是我們必須清楚地表明，我們是一個太平洋國家，我們不會退縮。」