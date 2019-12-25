美國為印度在伊朗項目開綠燈　書面保證項目獲採購信用證權限

美國已向印度提供了一份書面保證，以確保印度在伊朗恰巴哈爾港（Chabahar Port）的項目可在全球銀行獲得8500萬美元的設備採購信用證權限，即促進銀行為採購提供資金。設備將安裝在恰巴哈爾港。

蘇傑生表示，恰巴哈爾港對發展通往阿富汗和中亞的區域海上中轉交通具有重要戰略意義（VCG）

《印度斯坦時報》12月25日報道，一名知情人士表示，「在印度外交部長蘇傑生（S Jaishankar）訪問美國之後，美國給了我們一些書面的東西，我們正在努力推動這個重大突破。」

美國近日終於同意給予印度書面保證，以確保印度在伊朗恰巴哈爾爾港的項目可在全球銀行獲得8500萬美元的設備採購信用證權限。

該知情人稱，由於美國對伊朗制裁，印度無法採購恰巴哈爾港運營的必要設備。儘管2018年11月美方口頭承諾不會對參與相關設備採購的銀行開具罰單，但並不願提供任何書面文件，而銀行方面則堅持要求書面授權。

一名政府官員表示，「購買港口運營所需的設備，只能在獲得設備採購信用證權限之後才能付款。一旦獲得設備採購信用證權限，購買行為就得到了銀行擔保。然後，廠家就可以開始製造設備。之後，銀行按照合同規定的時間和階段發放貸款。這就是印度想要獲得美國書面保證的目的。」

「我們已經下了設備訂單，有些早在兩年前就下了訂單，但我們現在還沒有獲得設備採購信用證權限，因為銀行堅持要求書面授權。

印度港口全球公司和阿里亞巴納德伊朗港口於2016年5月簽署了一項協議來裝備和操作容器以及多用途終端。沙希德貝赫什蒂——恰巴哈爾港口的第一階段協議投資8521萬美元，每年收入2295萬美元，10年期租期。根據雙方商定的方案，印度和伊朗將共享貨運收入。

恰巴哈爾港在伊朗東南部海岸，位於錫斯坦-俾路支斯坦省, 恰巴哈爾港對阿富汗和中亞地區海上交通的發展具有重要的戰略意義。

印度港口全球公司已經從中國港口起重機制造商上海振華重工有限公司（ZPMC）訂購了4台鐵路裝車碼頭起重機，總價值2980萬美元。它還在意大利的Italgru SRL公司訂購了移動港口起重機。

由於獲得設備採購信用證權限一事被延遲，所以設備交付也會被推遲。那麼，這就是推遲了印度招聘一個印度管理、運作和維護的承包商計劃。

「如果恰巴哈爾港沒有設備來運營，我們能怎麼辦？這是一份10年的合約。目前，這是一份空合約。因為美國對伊朗的制裁，一切都被破壞了。」