普京罕見爆粗口 怒斥歐洲議會篡改歷史

儘管第二次世界大戰的硝煙早已散盡，但一些歐洲國家開始質疑戰爭的起因，並將罪責扣到蘇聯頭上。

普京怒斥歐洲議會企圖抹黑蘇聯在二戰中的功績。圖為12月19日，普京第15次出席年度大型記者會。（Reuters）

綜合媒體12月26日報道，在歐洲議會在今年9月通過《關於戰爭爆發與團結對歐洲未來重要性的決議》（簡稱決議），字裏行間中將蘇聯與納粹德國劃等號後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在演講中指責：曾與希特勒（Adolf Hitler）「沆瀣一氣」的歐洲國家正企圖篡改歷史。

俄新社26日稱，普京直接點名二戰時期波蘭駐德大使利普斯基，「他就是混蛋、反猶的豬，沒法用其他詞彙來稱呼他」。

據悉，俄羅斯總統普京向國防部委員會發表講話時，談到了二戰爆發的始末。他指出，一些歐洲國家正在篡改歷史：「過去，他們與希特勒串通一氣，併為他的反猶太主義運動叫好；現在，他們開始拆除蘇聯紅軍的戰爭紀念碑，並試圖將蘇聯與納粹德國劃等號。」

普京直接點名波蘭。他告訴聽眾，歷史檔案中有一件事讓他印象深刻：1938年，希特勒接待了利普斯基（1934年至1939擔任波蘭駐德大使），並與他分享了一項將歐洲猶太人送往非洲的計劃。

普京援引檔案資料稱，波蘭大使在給波蘭外長的電報中寫道，「我告訴希特勒，如果他這麼做的話，我們將在華沙為他豎立一座宏偉的紀念碑」。

普京怒斥道，「他是一個混蛋，一個反猶的豬，沒法用其他詞彙來稱呼他」。「他們與希特勒勾結的事實鐵證如山，有明確的檔案文件證明」。

普京的話明顯是對歐洲議會決議的反擊。而這並非俄羅斯近期首次批評西方國家企圖篡改二戰歷史。普京此前在與獨聯體國家領導人會晤時表示，歐洲不僅故意掩蓋二戰真相，還企圖把罪責從納粹身上轉嫁到共產黨人頭上。他強調，西方政客和其他活動人士這樣做，是為了掩蓋自己難以啟齒的歷史。

2019年9月17日，在二戰爆發80周年之際，歐洲議會通過決議並聲稱1939年蘇聯和納粹德國之間的《互不侵犯條約》「為二戰爆發鋪平道路」。決議文件中，更是將蘇聯與納粹德國相提並論，描述為「現代歷史中最殘忍的兩個獨裁政權」。

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普京抨擊該決議簡直是「一派胡言」，指責歐洲試圖抹去蘇聯在他們國家取得勝利的記憶，包括拆毀蘇聯紅軍的戰爭紀念碑。

他憤怒地說：「正是那些與希特勒談判的人，在今天拆毀紅軍戰爭紀念碑，他們就是納粹的追隨者。而紅軍戰士曾把歐洲和歐洲人民從納粹手中解放出來。」

對於《蘇德互不侵犯條約》，普京解釋道，與希特勒簽署協議是在糟糕和更糟糕之間做出選擇，蘇聯沒有那麼多時間準備德國的進攻。他還質疑，其他歐洲國家就以為自己表現得很好嗎？

普京稱，「從1938年開始，當希特勒對捷克斯洛伐克的一部分提出領土要求時，英國和法國放棄了他們的盟友，儘管布拉格與法國曾簽署過互助協議。」