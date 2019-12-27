美媒：中國對洋垃圾說「不」　發達國家廢物處理重大變化

美媒稱，中國2018年宣布下令禁止進口「洋垃圾」後，西方垃圾的其他熱門出口地也各自實施限制措施。這些舉措導致全球處理廢物方式發生巨大變化。

中國自2018年1月1日起開始實施「洋垃圾」禁令，即全面禁止進口生活來源廢塑料、未經分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等4類24種固體廢物。

美國《華爾街日報》12月26日報道稱，自中國禁止進口「洋垃圾」後，西方垃圾的其他熱門出口地印度、馬來西亞、越南、泰國和印尼等也各自實施對「洋垃圾」的限制措施。

評論稱，中國等多個發展中國家拒絕或限制「洋垃圾」進口，這些舉措導致全球處理廢物的方式發生巨大變化。一些發達國家正對國內加工領域進行新投資，加快焚化等替代策略的實施，並開展垃圾分類教育活動。還有一些回收項目被徹底放棄。

英國廣播公司（BBC）7月5日也曾報道稱，繼中國發布「洋垃圾禁令」後，愈來愈多的國家也開始對洋垃圾說不。

全球生活垃圾最大製造國美國缺乏垃圾回收再利用的基礎設施，只好就地焚燒垃圾。全球風險評估公司Verisk Maplecroft警告，發達國家必須重新制定處理自己垃圾的戰略。

在美國田納西州的孟菲斯，美國最大的垃圾搬運和處理公司之一Republic Services Inc.去年已停止接受一些企業混在一個垃圾箱裏的各種可回收垃圾，稱這些垃圾的污染太嚴重。

該公司在孟菲斯的業務調整促使孟菲斯的機場將所有的瓶、罐和紙垃圾送到垃圾堆填區。

亞利桑那州弗拉格斯塔夫的垃圾承包商不再接收五種類型的塑料，包括酸奶罐和翻蓋食品容器，因為這些塑料無法賣給垃圾處理商。如今大部分此類材料都送到往垃圾堆填區。

日本是排在美國之後的全球第二大塑料垃圾出口國，目前正試圖鼓勵國內垃圾處理業的發展，為此撥出數十億日圓資金，對私營公司的塑料回收機器提供補貼。

在英國，正在焚燒更多的垃圾，包括骯髒或低價值的回收品。據政府數據顯示，英國的垃圾焚燒和回收率目前大致均佔42%。

總部位於倫敦的廢品承包商Paper Round已開始要求客戶不要再把不易回收的塑料膜放入分布在辦公樓、酒店和餐館周圍的回收箱中，因為買家並不需要。

Paper Round的董事總經理斯旺（Bill Swan）說：「中國的禁令表明我們無法再把問題出口到國外。」他表示，Paper Round的買家現在大幅提高標準，例如檢查會影響紙張質量的濕度。

BBC報道，中國的「洋垃圾禁令」被西方國家視為是「警鐘」，迫使出口垃圾的一些發達國家重新思考垃圾處理的戰略。

2018年10月，歐洲議會通過全面禁止一次性塑料製品的立法。到2021年，歐洲市場上塑料吸管、餐具等一次性塑料產品將完全消失。