美擴大「抖音」禁令　海軍陸戰隊禁用TikTok

美國海軍與陸軍相繼禁止軍人在政府提供的手機使用抖音海外版（TikTok）之後，美海軍陸戰隊也隨之實行，稱以免重要軍事情報被盜。

美國TMZ娛樂網站1月2日引述美軍陸戰隊網絡空間司令部（Marine Corps Cyberspace Command）上尉亞歷杭德羅（Hector Alejandro）稱，在政府提供海軍陸戰隊成員的手機將不能使用抖音。

美國軍、政界都懷疑抖音海外版會向中國政府傳送數據。圖為一名男子2018年9月在美國加州的蘋果公司特別活動中檢視一部新款iPhone XR。（Getty Images）

這是美國海軍與陸軍相繼祭出禁令後，第3個美軍軍種以安全威脅為由，禁止成員使用這款流行的短片應用程式。

亞歷杭德羅補充說這項決定與「我們正在保護與捍衛網路時，積極應對現有與正在出現的威脅的努力是一致的」。

TMZ在報道中指出，美國政界人士與軍方官員擔心抖音在中國的持有人能利用抖音蒐集美國人的情報。

TikTok曾2019年回應有關指控，稱TikTok美國用戶數據全部儲存在美國境內，並在新加坡備份：「我們的數據中心完全位於中國以外的地區，數據不受到中國法律的約束。」