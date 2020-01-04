【伊朗指揮官被殺】伊拉克數萬民眾上街悼念蘇萊曼尼　總理出席

伊拉克數萬名民眾1月4日在首都巴格達街頭悼念遭美軍殺死的伊朗將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）等人，伊拉克臨時政府總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）也有參加。

伊朗西班牙語電視頻道（HispanTV）1月4日報道，當天在巴格達有數萬名民眾上街遊行悼念被美軍殺死的伊朗革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼以及伊拉克「真主黨旅」創辦人穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）等人，這些民眾高喊着反美和反以色列口號並呼籲當局向美國進行報復。

報道稱，參加遊行的民眾跟在載有遇難者遺體車輛的後面向美國表明了態度，他們手持蘇萊曼尼與穆罕迪斯兩人的照片，以及伊朗和伊拉克的國旗。

伊拉克總理邁赫迪與伊拉克政黨民族智慧運動（NWM）領導人哈基姆（Amar al-Hakim）當天也參加悼念活動並出席在巴格達郊區舉行的葬禮，那些遭美軍殺死的伊拉克軍方人士將被埋葬在這裏，而蘇萊曼尼的遺體將在1月5日被運到伊朗境內，德黑蘭將為其舉行隆重的葬禮。

路透社指，由於美軍利用空襲殺死伊朗和伊拉克方面的重要軍事人員，因此中東地區未來有可能會發生大規模衝突，而伊拉克過渡政府總理邁赫迪和伊拉克政黨巴德爾組織負責人阿米里（Hadi al-Amiri）與蘇萊曼尼的關係較為親密，未來阿米里有可能會頂替穆罕迪斯的位置。

1月3日凌晨，伊拉克首都巴格達國際機場遭遇了數枚火箭彈襲擊，這場襲擊導致兩輛車輛被炸毀並至少造成8人死亡，隨後伊朗方面發表聲明確認蘇萊曼尼遇襲身亡，美國國防部則證實襲擊行動經過美國總統特朗普（Donald Trump）批准，並且還有兩名伊拉克民兵高級官員在襲擊中身亡，美國指此行動是為了「保護美國海外的人員安全」及「阻止伊朗的攻擊計劃」。