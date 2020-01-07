伊朗局勢升溫　英國召回外交人員　德國撤走伊拉克駐軍

美國空襲擊殺伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），觸發中東局勢升溫。英國天空新聞頻道（Sky News）報道，英國決定撤走駐伊朗和駐伊拉克大使館的部份工作人員。德國國防部1月7日表示，縮減駐伊拉克部隊的規模。

自伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在美國空襲中身亡之後，美伊關係不斷惡化，中東局勢更趨動盪。圖為2020年1月7日舉行的蘇萊曼尼葬禮，眾多伊朗人民為他送行。（Reuters）

報道指，基於安全考慮，英國決定將駐伊朗和伊拉克大使館的工作人員減少到最低水平。英國駐伊朗大使馬凱爾（Rob Macaire）和駐伊拉克大使希基（Stephen Hickey）將繼續留在當地工作。

報道引述外交官員指，撤出外交人員是屬預防措施，而不是基於存在具體威脅的情報而採取的行動。英國外交和英聯邦事務部發言人表示，保障工作人員的安全是至關重要，將定期檢視工作人員的安全狀況，英國駐巴格達和德黑蘭的大使館仍然保持開放。

德國國防部表示，德國準備將30名駐守伊拉克巴格達和塔季（Taji）兩地的士兵調派至約旦和科威特，撤離即將開始。目前有約415名德軍參與打擊ISIS的軍事行動，伊拉克境內有約120名德國士兵，其中約90名德軍駐守伊拉克北部的庫爾德地區。

德國政府指，如果訓練任務重啟，將重新派駐德軍到伊拉克。國防部長馬斯（Heiko Maas）向德國電視二台（ZDF）表示，如果外國軍隊迅速撤離伊拉克，對於ISIS或捲土重來感到擔憂。

斯洛伐克亦宣布暫時撤走七名駐伊拉克士兵。總理佩列格里尼（Peter Pellegrini）表示，伊拉克目前的局勢導致北約訓練任務暫停，決定根據安全規則撤走斯洛伐克士兵，並指將與盟友商討後決定下一步行動。

伊朗指揮官蘇萊曼尼3日於巴格達機場遇害。伊拉克國會5日通過決議，要求駐伊美軍和其他外國部隊撤軍。美國表明拒絕，並威脅制裁巴格達。