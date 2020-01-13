韓媒：特朗普向金正恩兩次傳達生日祝福信息

韓媒稱，特朗普通過美朝渠道和朝韓渠道向金正恩直接、間接地傳達生日祝福信息。

韓國《東亞日報》1月11日報道，朝鮮外務省顧問金桂寬在11日的談話中，就美國總統特朗普發來的祝賀朝鮮國務委員長金正恩生日的信息表示，「我們已經直接收到了美國總統的親筆信。」

第二次美朝首腦會晤之後，美朝關係再次陷入僵局。（Reuters）

韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，在訪美期間我們收到特朗普發給金正恩的生日祝賀信息，並把相關信息轉達給了朝鮮。但朝鮮方面稱「已經從美國那裏直接得到了」，事實上否認了青瓦台的說明。

綜合多名政府相關人士分析，如金桂寬所表明的那樣，朝鮮可能是收到了兩條祝賀金委員生日的信息。

韓國政府一位高層負責人表示：「通過美朝渠道傳遞了一條信息，而通過朝韓渠道我們又向朝鮮轉達了鄭義溶訪美期間從特朗普那裏收到的祝賀信息。」

結束訪美後於10日回國的鄭義溶在記者會上首先提到了特朗普總統的祝賀信息。他認為，在美朝對話陷入僵局的情況下，通過首腦間的「自頂向下法」，可以期待對話取得進展。

但金桂寬表示另外收到了特朗普的信息，對韓國方面轉達的信息諷刺，「韓國當局非常興奮，全身顫抖，用緊急通知文告知了我們」。

有外交界部分人士提出質疑，是不是鄭義溶明知美朝間存在熱線，但想強調韓國的中間人作用。對此，青瓦台解釋，「不知道（特朗普）發送兩條信息的先後關係。」