【伊朗指揮官被殺】美媒：博爾頓逾半年前提議殺死蘇萊曼尼

美國財經新聞台CNBC引述5名現任及前任美國政府高級官員表示，總統特朗普（Donald Trump）2019年6月曾授權軍方在必要的情況下殺死伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），而有關建議是時任國家安全顧問博爾頓（John Bolton）所提出。

特朗普（左）此前曾表示他解僱了博爾頓，但後者稱自己是主動辭職，兩人在中東等問題上存在分歧。（Reuters）

報道引述消息人士指，特朗普當時提出殺死蘇萊曼尼的必要條件，即「有美國人被伊朗方面殺害」。在蘇萊曼尼被殺前兩周，有一名美國承包商在伊拉克境內遇襲身亡。

消息人士稱，2019年6月美軍一架遭伊朗軍方擊落，博爾頓當時敦促特朗普簽署一項關於殺死蘇萊曼尼的命令，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也表示同意，惟特朗普並未完全採納建議，稱只有伊朗方面越過紅線才可採取該步驟。

消息人士亦指，在特朗普剛上任時，當時還是美國中央情報局（CIA）局長的蓬佩奧與時任國家安全顧問麥克馬斯特（H.R. McMaster）就建議特朗普對蘇萊曼尼采取更為激進的態度，亦為此展開過國安議題討論。報道續指，後來取代麥克馬斯特的博爾頓是一名更為激進的鷹派人士，他希望看到伊朗政權發生更迭，又建議應將伊朗伊斯蘭革命衛隊的所有武裝力量列為「外國恐怖組織」，惟特朗普在伊朗等問題上與他存在分歧；而在那段期間，軍方曾向特朗普提出過一系列對伊方案，其中就包括暗殺蘇萊馬尼。

報道指，美國在退出伊核協議後加大了對伊朗的制裁力度，伊朗隨後便開始更加頻繁地襲擊美國在伊拉克境內的軍事目標，並且自2019年10月以來，伊朗支持的伊拉克民兵組織真主黨旅（Kataib Hezbollah）對駐伊拉克美軍基地發動過十多次火箭彈襲擊。