蓬佩奧警告美企勿助長中國「奧威爾式」統治　北京批抹黑

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月13日呼籲，美國企業不要助長中國的「奧威爾（George Orwell）式統治」。北京外交部批評言論抹黑中國，並且損害美國的國際信譽。

蓬佩奧加州矽谷發表題為《技術與中國安全挑戰》的演說，呼籲美國公司在與中國做生意時，注意國家安全後果，而且不要犧牲美國的價值觀。

他警告，美國高科技公司不要協助中國擴展軍力，以及加強政治壓制，又稱即使中共保證其技術只限於和平用途，也應該知道當中潛在巨大風險，甚至對美國國家安全構成風險。他續指，自己並非要求美企離開中國，而是希望美國公司在中國做生意，在美國增加就業，並且希望創造條件讓美企擁有公平的競爭環境，同時本着中美兩國互相尊重的精神。

蓬佩奧在講話中提出，需要確保美企做生意時不會加強競爭者軍力，或者協助收緊其政權壓制本國；確保美國的技術不協助一個「奧威爾式」的監控之國；確保不會為了繁榮而犧牲美國原則。

在北京，外交部發言人耿爽回應稱，美方發表類似的言論已經不止一次了。他指，美方個別人總是習慣編造謊言攻擊抹黑中國，這種做法不僅損害美國自己的國際信譽，而且已經遭到越來越多國家的質疑和抵制，「我們敦促美方放棄對華偏見和執念，為中美關係的發展營造有利的氛圍」。