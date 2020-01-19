梅德韋傑夫卸任總理後　呼籲冷靜看待政府集體辭職

卸任俄羅斯總理的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）當地時間1月18日接受媒體採訪時，將政府集體辭職稱作例行事件，梅德韋傑夫同時呼籲冷靜看待此事。

梅德韋傑夫呼籲冷靜看待

梅德韋傑夫18日在接受俄羅斯「第一頻道」採訪時說：「一般來講，對政府的辭職應該要總是完全冷靜地看待。這沒什麼特別之處。它發生在世界各地，也（同樣）發生在我們國家。也許，這幾年不經常發生，但這（即這次辭職）完全是例行事件。」

他還說：「此外，在組建政府時，我要坦率地說，無論是總統或總理，無論誰擔任總統或總理，不僅要討論內閣獲任命之前的問題，也要討論潛在的辭職問題。這是絕對正常的。」

當地時間1月15日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向聯邦議會發表國情諮文，普京在講話中提出一項全國性投票決議，決定全面修改憲法，將權力從總統移交到議會和總理。這一提議被視為普京為自己在2024年總統任期結束後，努力為自己開闢一個新的掌權位置以繼續掌權的一部分。

普京演講完之後，梅德韋傑夫當天宣布俄政府全體辭職。梅德韋傑夫說，普京總統當天在發表國情諮文時，概述了俄羅斯憲法的一些「根本性變化」。「在這種情況下，很明顯，我們作為俄羅斯聯邦政府，應向我們的總統提供機會，為此做出一切必要的決定。在這種情況下，我認為，根據憲法第117條，俄羅斯政府應辭職。」

普京當天提名聯邦税務局局長米舒斯京（Mikhail Mishustin）擔任新一屆政府總理。俄國家杜馬（議會下院）於16日通過這一提名。

俄羅斯總統網站16日發布公告，普京總統當天簽署總統令，任命梅德韋傑夫為俄羅斯聯邦安全委員會副主席，任命米舒斯京為俄羅斯政府總理。