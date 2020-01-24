【英國脫歐】英女王批准通過脫歐法案　簽署後正式成法

英國脫歐大臣柏建熙（Stephen Barclay）周四（23日）在Twitter上表示，英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）批准通過英國政府的脫歐法案，經簽署後正式成為法律，完成立法程序的最後一項手續。

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr — Steve Barclay (@SteveBarclay) 2020年1月23日

英國預計在1月31日完成脫歐程序，正式離開歐盟。唐寧街首相府表示，首相約翰遜（Boris Johnson）當日主持內閣會議，晚上會發表全國特別講話，政府計劃舉行倒數活動。

英國正式脫歐後將進入過渡階段，期間會與歐盟展開未來合作關係的談判。首相府發言人表示，約翰遜重申希望達成一項涵蓋商品和服務，以及在其他領域合作的廣泛自由貿易協議，並強調不會延長脫歐過渡期。不過歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）認為，在2020年底前完全談妥雙方未來關係「基本上是不可能」。

（綜合報道）