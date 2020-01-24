中美貿易戰後　特朗普矛頭轉向歐盟發動關税戰

當各界以為中美第一階段貿易協議會讓全球貿易稍稍喘息之際，美國總統特朗普（Donald Trump）將貿易戰的矛頭轉向歐盟，1月22日發出威脅。

綜合媒體1月24日報道，在與中國簽署了第一階段的貿易協議後，特朗普便將矛頭轉向歐盟，在1月22日達沃斯召開的世界經濟論壇現場向媒體表示：「歐盟比中國還難做生意。 」並表示，如果歐盟不盡快與美國簽署一項拖延已久的貿易協議的話，將對歐盟進口的汽車開始徵收高額關税。

1月22日，特朗普出席在瑞士達沃斯舉行的第50屆世界經濟論壇年會。（AP）

特朗普稱：「坦白說，我希望在與中國達成初步貿易協議後，再與歐盟展開貿易協商。 我一直希望公開呈現整個過程，所以我希望在與中國的談判告一段落後，才展開另一個貿易協商。 我不想讓美國與中國跟歐盟同時進行貿易協商。」

特朗普預估如果談判不如預期的話，美國可對歐盟進口汽車徵收25%的關税。 特朗普在達沃斯向霍士商業新聞台表示：「如果我們無法與歐盟針對貿協達成共識，那最終我們只能對他們的進口車徵收25%的關税。」

除了特朗普針對美歐貿易爭端發表的最新言論外，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）也表示，如果歐盟不願意取消原本預定對美國徵收的數碼税的話，美國將對歐盟進口車徵收關税。「如果有人想對美國數位公司強行徵收税務的話，我們會考慮對他們的車商徵收關税。 」

德國駐美國大使哈伯 （Emily Haber）接受媒體採訪時表示，如果美國向歐盟進口車徵收關税，歐盟將採取相關措施反擊。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 1月22日接受德新社訪問時表示，歐盟正在努力與美國達成貿易協議，以避免美國開始對歐盟進口汽車徵收關税。

馮德萊恩歐盟希望在未來數周達成這個目標，但卻未表明這是否會是個很全面的貿易協議。

在美國持續施壓的情況下，法國1月22日宣布將暫緩對美國公司徵收數碼税。 此前，美國政府曾威脅會對從法國進口的手提包與酒徵收100%的税。 然而，英國卻選擇維持原訂計劃，向美國科技巨頭Google、亞馬遜與Facebook徵收數碼税。 英國政府稱向這些公司徵收的數碼税的額度是合理且暫時性的。

+ 3 + 2

美國與歐盟之間的貿易關係自特朗普就任美國總統以來，便持續惡化。雙方在2017年7月同意進行貿易休戰，並嘗試針對貿易協議展開協商，然而雙方卻因為在包含農業等議題上產生歧見，導致協商受到阻礙。