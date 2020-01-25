美國防部長埃斯珀：中國已成21世紀監控大國

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）1月24日在華盛頓表示，中國共產黨已建成一個監控大國，利用人工智能來鎮壓穆斯林少數族群以及支持民主的示威民眾。

美國國防部長埃斯珀1月24日出席「全球安全論壇」時表示，中共已透過審查言論和侵犯基本人權的能力，成為監控大國。圖為他24日出席戰略與國際問題研究中心舉辦的「全球安全論壇」時，在台上發表講話（Reuters）

路透社在24日的報道中指出，中國已在面對來自活躍份子、學者、外國政府、聯合國人權專家的強烈抗議。他們指中國進行大規模的拘留以及嚴格監視大部分新彊維吾爾族穆斯林，以及其他同樣信奉回教的少數民族。



埃斯珀說：「中國共產黨利用人工智能來鎮壓穆斯林少數族群以及支持民主的示威民眾。」他又指：「事實上，該黨已經透過前所未見的審查人民言論以及侵犯基本人權的能力，建成一個21世紀監視大國。奧威爾（George Orwell）會（為此）自豪的。」

已故英國作家奧威爾小說著作《1984》中預言1984年的世界將是「老大哥」操控一切，以及「電幕」監視國民一舉一動。

中國對於他們的指控，則稱新疆是中國內部事務，這問題無關宗教或種族，而是為預防恐怖主義和分離主義。