美英兩國財長見面談貿易協議　姆努欽對年內達成協議感樂觀

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）1月25日表示，他當天早上與英國財政大臣賈偉德（Sajid Javid）舉行早餐會，兩人談論有關兩國貿易協議的議題，姆努欽稱，對年內達成協議感到樂觀。

姆努欽對年內達成美英貿易協議感到樂觀（美聯社）

正在英國倫敦的姆努欽1月25日出席國際智庫組織「皇家國際問題研究所」（Chatham House）的活動，他提到，隨着美方與中國達成首階段貿易協議後，未來焦點將是與英國及與歐盟的協議。

姆努欽表示，當天較早前他與英國財相賈偉德有一個早餐會，兩人商討有關兩國貿易協議的議題，他稱「我們都專注於把它在今年內完成，因為我們都覺得這對兩國來說都是重要的。」他又稱，對達成協議感到樂觀。

姆努欽：認為兩國之間貿易會大大增加

姆努欽承認在一些問題上，英國或需要先與歐盟作出最後確定，然後才能與華盛頓政府討論，但他認為這不會造成協議的延期，他稱「我認為很多問題可以同時解決，我們期待繼續保持良好的貿易關係...... 我認為美國與英國之間的貿易將會大大增加。」

姆努欽又指，在與賈偉德的早餐會上，有談及關於英國計劃向美國Facebook、Google等科企徵收數碼稅的問題。