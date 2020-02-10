【武漢肺炎】李克強與默克爾通電話：希望國際理性支持中方抗疫

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，中國國務院總理李克強與德國總理默克爾（Angela Merkel）2月9日晚通電話，雙方就疫情防控工作交換意見。

當地時間1月31日，一架隸屬於德國空軍的飛機從德國機場起飛並赴往中國武漢接回該國公民。（AP）

中國官媒新華社北京時間2月9日消息，中國國務院總理李克強當天晚間應約同德國總理默克爾（Angela Merkel）通電話，雙方主要就新冠肺炎疫情防控工作交換了意見。

李克強指出，當前中國政府正依法科學有力有序開展疫情防控工作，竭盡全力救治患者並且確保重點醫療防控物資保障和生活必需品的供應，中方堅持公開透明、高度負責地展開疫情防控工作，及時向中國民眾和國際社會公布信息。中方政府和人民有信心與能力戰勝疫情。

李克強強調，希望德國在內的國際社會保持理性，支持中方防控疫情的努力並加強國際公共衛生安全合作，也希望德方為中方通過商業渠道從德國採購醫療物資提供必要便利。

默克爾表示，德方正密切關注當前疫情發展並感謝中方對德國在華僑民提供的支持和幫助。德方認為中國政府採取了果斷措施，願同中方加強疫情防控合作，繼續向中方提供醫療物資援助，為中方戰勝疫情提供力所能及的幫助，德方向中國醫護人員表示敬意和祝福。