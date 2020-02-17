【武漢肺炎】菲律賓擬准菲傭回香港工作　兩周內審議

菲律賓政府計劃取消對香港及澳門實施的旅遊禁令。菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）2月15日在Twitter發文指，是時候准許菲律賓工人返回香港僱主身邊工作。他表示，香港有更好的防疫設施，並保證政府會在兩周內審議。

菲律賓外交部長洛欽2月15日在社交媒體Twitter稱，政府會在兩周內重新審議對香港及澳門的旅遊禁令。圖為2月6日洛欽在菲律賓參議院上發言。（AP）

菲律賓2月2日出現首宗中國境外新型冠狀病毒病（COVID-2019）死亡個案後，同日進一步收緊入境限制措施，禁止直接來自中國大陸、香港及澳門的旅客入境，菲律賓公民亦被禁前往三地，令大量菲傭無法來港。

菲律賓旅遊部長羅慕洛─普亞塔（Bernadette Romulo-Puyat）15日接受有線新聞網絡菲律賓頻道（CNN Philippines）訪問時亦指，政府正研究移除對香港及澳門實施的旅遊禁令。

羅慕洛─普亞塔說，禁令的撤銷將會是基於港澳控制疫情的措施。她以台灣為例稱，台灣有能力向菲律賓證明台灣的措施已被收緊，因為此前中國民眾可以在沒有任何檢測的情況下，經台灣轉抵菲律賓。

羅慕洛─普亞塔指，香港及澳門仍未達到菲律賓跨部門新發現傳染性疾病管理特別工作組所定下的條件。