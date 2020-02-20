【武漢肺炎】文在寅與習近平通電話：期待兩國共享信息

新華社2月20日報道，中國國家主席習近平20日應約同韓國總統文在寅通電話。

習近平：期待兩國共享信息

習近平強調，新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，中國政府高度重視，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，經過艱苦努力，疫情形勢出現積極變化，疫情不會動搖中國長期穩定發展的堅實基礎。他又強調，疫情對中韓經貿合作和人員往來的影響只是暫時的，戰勝疫情之後，中韓兩國人民友好感情會加深，雙方各領域交往合作會更加活躍。

韓聯社當天則報道，文在寅向習近平表示，相信以習主席爲核心的中國人民定能團結一心，克服此次疫情。他稱，韓國也在全力抗擊新冠疫情，期待兩國共享信息，聯手應對。他提到中國擁有較多的臨床經驗，若能與韓國防疫部門共享，相信定能爲抗擊疫情發揮作用。

報道稱，習近平向文在寅介紹中國抗擊疫情的近況，又表示中國在爲期一個月的戰疫過程中積累了很多臨床經驗，中方有意與韓方共享。

韓國確診病例破百

韓國目前面臨嚴峻疫情，該國2月20日一天內新增53宗感染新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計確診病例升至104例。另外，該國同日也出現首宗染疫死亡病例。

韓國中央應急處置本部副本部長金剛立2月20日表示，韓國新型冠狀病毒疫情已超出防疫網，開始在社區全面擴散，韓國的新型冠狀病毒疫情已進入社區傳播階段。

在重災區大邱市，市長權泳臻在20日的新聞發佈會上表示，「我們正處於前所未有的危機之中」。他呼籲市民減少外出，以避免感染。