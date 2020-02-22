【韓國疫情】清道郡醫院爆114宗確診　疑因新天地教一場葬禮而起

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，韓國疫情急速加劇，輿論焦點既包括異端教派「新天地教」大邱教會，也有一間清道郡的大南醫院，此因這間醫院爆出114宗確診病例。 為何一間清道郡的醫院會變重災區？原來當局懷疑與「新天地教」一場葬禮有關，教主的哥哥上月離世，葬禮正是在這間醫院舉行，多名信徒出席，當局正緊急調查所有出席葬禮的人員。 由於疫情嚴重，韓國政府已要求「新天地教」在大邱教會的約9300名信徒在家隔離。

大南醫院位於慶尚北道清道郡，圖為防疫人員2月21日在現場清潔消毒（美聯社）

清道郡大南醫院爆114宗病例

韓國目前累計的433宗個案中，逾8成個案出現在大邱與慶尚北道（簡稱慶北），超過230宗與61歲女「超級傳播者」所屬的異端教派「新天地教」大邱教會有關，另有114宗出現在慶北清道郡的大南醫院，包括102名病人、9名醫護人員等。

韓國目前累計的2宗死亡個案，病人都是來自這間醫院（其中一名病人2月21日從這間醫院轉院到釜山後死亡）。

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疑與「新天地教」一場葬禮有關

為何清道郡大南醫院醫院會變成重災區？原來當局懷疑與「新天地教」一場葬禮有關，「新天地教」教主李萬熙的88歲兄長上月底在該醫院逝世，葬禮1月31日至2月2日在醫院舉行，多名教派人員與信徒出席，韓國總統文在寅已下令緊急調查每一位有份出席葬禮的人員。

韓國媒體又報道，由於「新天地教」在中國有分會，2019年在武漢新增一個支部，當局也正調查「新天地教」與海外分會人員的聯繫，尤其是中國分會。《韓民族日報》報道稱，有官員懷疑會否有中國分會人員當時到醫院出席了葬禮。

「新天地教」在大邱的聚會成為「播毒」途徑，該教會目前飽受批評，圖為創辦人李萬熙過去向信徒講話（YouTube@ 신천지예수교증거장막성전影片截圖）

清道郡是教主故鄉 信徒「朝聖」地

事實上，「新天地教」在韓國各地都有分會，但慶北清道郡更是教主李萬熙的出生地，韓國電視台Channel A報道，不少信徒視清道郡為「聖地」前往朝聖，懷疑也是清道郡蔓延疫情的原因之一。

工作人員在新天地教會大樓執行消毒工作，大廈上的海報為信徒舉行禮拜期間的照片（Reuters）

政府要求近萬信徒隔離

由於大邱及周邊的慶北地區疫情不斷升級，韓國政府已經要求「新天地教」在大邱教會的9300名信徒在家隔離。

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