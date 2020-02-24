【鑽石公主號】醫護齊唱生日歌打氣　返美後被隔離女子驚喜流淚

美國派出包機接走郵輪「鑽石公主號」的美國乘客，其中一名返國的美籍婦女正在加州的軍事基地進行隔離。醫護人員2月20日穿着全套防護服裝，對她彈吉他和大唱生日快樂歌，讓她度過了一輩子難忘的驚喜生日。

美國包機17日把「鑽石公主號」上的338名美籍乘客，分別送往加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）和德州聖安東尼奧（San Antonio）萊克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）。除確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的患者送醫外，其餘人都留在基地接受14天隔離檢疫。

53歲的阿拉納（Sarah Arana）抵達特拉維斯空軍基地後，醫護人員每天為她進行兩次體溫檢測。她身體健康，沒有出現任何武漢肺炎的病徵。

圖為2月19日，阿拉納在特拉維斯空軍基地自拍。（Reuters）

阿拉納的職業是醫療社工，20日生日的她在當天上午感到難過，因為原本安排好和家人一起慶祝生日的計劃全都取消，而且當醫護人員來敲門時，竟通知她要走出房門外。阿拉納的心情瞬間跌入谷底，擔心自己可能怎麼了，差點哭出來。

當她走出門外時，竟迎來「生日快樂」的大合唱。身穿防護衣、戴面罩和手套的醫護人員，其中一人在彈吉他，其他跟着唱歌。美國疾病控制和預防中心（CDC）的醫護人員不僅為壽星女阿拉納送上杯子蛋糕（cupcake），還有「接龍」（Solitaire）遊戲機做生日賀禮。稍後，又有人來敲門。一位穿着防護衣和開高爾夫球車的人，送來20多份生日禮物，全是家人、朋友和陌生人給阿拉納的暖心祝福。

阿拉納在Facebook稱：「坦白說，我找不到字詞形容這深刻的經歷，謝謝你們每一位的善良、慷慨和滿滿的愛，我感受到了，我希望你們也是！」