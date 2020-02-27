【韓國疫情】重災區大邱病床嚴重不足　逾300確診者在家隔離

韓國感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的人數在2月27日再次激增，情況令人擔憂。可是，重災區大邱仍面臨病床不足的嚴重問題，超過300名確診患者無法住院，目前只能在家隔離。大邱市長權泳臻公開懇求全國各地政府緊急援助。

過去一周以來，韓國確診病例急劇增加。韓國中央防疫對策本部27日通報，韓國當天新增505例新型冠狀病毒確診病例，累計增至1766例。當地是中國以外最多確診病例的國家。

2月25日，韓國總統文在寅（右）與大邱醫療中心院長尤萬植談話。（AP）

27日韓國新增病例的快速上升，或與衛生部門擴大檢測範圍和檢測能力提高有關。從26日起，衛生部門開始對全國約21萬名新天地教會的信徒進行測試，該教會大邱分會發生的「超級傳播事件」觸發了當地疫情的暴發。由於該教會信徒在全國各地的流動性大，預計未來幾天新病例的數量還會激增。

在27日新確診的病例中，絕大部分來自大邱和鄰近的慶尚北道，目前兩地的總感染人數分別為1132人和345人，佔韓國總病例超過八成。

作為韓國疫情風暴的中心，大邱正在與病毒進行着「殊死搏鬥」。 然而目前，這座人口為250萬人的韓國第四大城市正面臨極大的挑戰。

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300患者在家中自我隔離

據《韓民族日報》27日稱，大邱市長權泳臻表示，「向全國各地趕來的醫生、護士等救援人員表示衷心感謝。」同時，他也表示當地醫療人員、救護車和病床依舊不足，懇請全國各地政府的緊急援助。

目前，大邱全市的病床資源僅有不足800個。但目前大邱確診病人已破千人，韓國《中央日報》報道，有約300人不得不在家中自我隔離。

韓國2月27日新增的死亡病例，為一名大邱市的74歲老翁，他2月25日確診後，無法即時住院，而是在家中隔離及等待入院，但期間病情惡化，他2月27日趕去醫院，惟在數小時後身亡。

與此同時，更讓人擔心的是疫情已開始在韓國國內更廣泛地傳播。27日，首爾和第二大城市釜山的病例總數分別上升到56例和58例。目前，韓國全國17個行政區均已有病例報告。

2月25日，韓國一名抗議者舉着標語譴責政府應對措施，牌子上寫着「救救大邱」。此前，韓國已將新冠疫情預警上調至最高級別。（AP）

另據韓國疾控部門發佈消息顯示，韓國目前的衛生防疫體系每日最多可檢測7500人，計劃在2月底之前提高到每日檢測1萬人，全國77處檢測機構2月將增至100處。這也可能導致了更多的病例被檢測出。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）26日發出警告，所有國家，無論是否有病例，都必須為潛在的大流行做好準備。