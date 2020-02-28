印媒：美國與印度近乎完成談判　快將簽署首階段貿易協議

印度媒體2月28日引述官員消息報道，印度與美國已近乎完成有關第一階段貿易協議的談判，將會很快確定內容及簽署協議。

印度媒體《今日商業》（Business Today）報道，印度與美國已幾乎完成首階段談判，快將確定內容，預備會在近期簽署這項超大型的貿易協議。

報道提到，這次美國與印度達成協議的模式，類似於特朗普（Donald Trump）政府與中國政府之間達成中美貿易協議的模式。

特朗普之前在2月24日至25日訪問印度，並與莫迪會談（Getty）

報道內容又稱，特朗普之前的訪問印度之行，與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談時的討論重點都是圍繞貿易，莫迪之後稱，兩方都同意展開巨大貿易協議的談判，希望會取得符合雙方利益的好結果。

事實上，在特朗普2月24日至25日訪問印度後，美國白宮也指特朗普與莫迪都同意要「迅速」結束正在進行的貿易談判，以便達成第一階段的美印雙邊貿易協定。

美印的貿易磨擦在2018年美國向全球各國徵收鋼鋁關稅開始，印度亦隨即調高針對美國進口農產品的關稅。之後美國2019年6月將印度從美國的普及特惠稅制度（Generalized system of preference，GSP）地位除去，並指責莫迪是「關稅王」，對美國各類產品徵收厚重關稅。印度一度威脅向美國開徵價值2400億美元的進口關稅以作報復，雙方貿易戰一觸即發，後因雙方同意談判，關稅報復措施暫時擱置，直到今天。