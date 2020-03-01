【新冠肺炎】意大利民眾陷恐慌　排華情緒蔓延唐人街店舖關閉

意大利自首宗新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例在21日確診以來，於短短數天內淪為歐洲疫情重災區，當局已封鎖北部十幾座城鎮、關閉學校和其他機構，並暫停文化、宗教、娛樂和體育活動。專家指出，這些措施也造成民眾恐慌，人們湧入超市搶購民生用品的行為就是一例。此外，人們面對未知且無形的敵人時，往往會將它具象化，華人和感冒患者因此成為眾矢之的。各種假消息也層出不窮。但專家也表示，人們會漸漸習慣這種恐慌，回復到正常生活。

自從新冠肺炎在中國大陸爆發，武漢人首當其衝，經歷慘重災情。隨着病毒傳播世界各國，疫情不但改變了各地人民的生活作息，對心理上的衝擊也難以避免。

法新社報道，意大利當局為控制淪為歐洲新冠肺炎重災區的北部地區疫情，而採取的廣泛措施，不只開始對人身造成重大損失，心理健康專業人士也指出，這些措施也使一些居民成為焦慮症的受害者。

意大利自首宗新冠肺炎病例在21日確診以來，於短短數天內淪為歐洲疫情重災區，當局已封鎖北部十幾座城鎮、關閉學校和其他機構，並暫停文化、宗教、娛樂和體育活動。（美聯社）

民眾陷恐慌 像二戰被轟炸

隨着住在疫情重災區的五萬居民被禁足在家，數千萬人被學校和其他機構關閉影響，心理學家和精神科醫生表示，公眾行為某些方面已出現令人擔憂的跡象。羅馬的精神科醫生蘿賽拉‧坎德拉指出，由於恐慌造成的購買行為，導致超市架上的商品銷售一空的現象就是例證之一。「某些人會適應這個狀況。然而，其他人的反應就像在二次大戰被轟炸一樣。」

坎德拉表示，人們趕去買口罩就是這種現象的一部分，現在意國北部藥房的口罩都售罄。第一波疫情恐慌後，隨之而來的是低層次的永久焦慮感，由許多不同領域的一般例行事務被中斷所造成。

住在該國疫情重災區、北部倫巴底地區的布雷西亞精神科醫生亞歷山德拉‧布拉加表示：「在我們村莊裏，取消彌撒是瘋狂且前所未見的舉動。」

電視節目整天播疫情 增加民眾焦慮感

布拉加指出，關閉學校和辦公大樓意味着「許多人整天都在家收看只談論新冠病毒的電視節目，這完全是在誘發人們的焦慮症。」她也鼓勵這些焦慮症患者「出去走走，呼吸一下新鮮空氣」。然而，布拉加也表示：「這就像是情緒流行病，而人們很難控制情緒。」

住在米蘭南部帕維亞的心理學家札納爾迪表示，儘管意大利當局試圖使人們消除疑慮，但當人們面對「難以捉摸且無形的事物，例如病毒」，就會難以和恐懼對抗。

札納爾迪說，弔詭的是，因為沒有經歷過疫情爆發的實際情況，最擔心的似乎都是住在疫情重災區外的人們。

札納爾迪指出：「由於疫情是無形的，人們會試圖將無形的敵人具象化，例如把矛頭指向華人和感冒患者。」

隨着住在疫情重災區的五萬居民被禁足在家，數千萬人被學校和其他機構關閉影響，心理學家和精神科醫生表示，公眾行為某些方面已出現令人擔憂的跡象。（美聯社）

排華情緒蔓延 唐人街商家關閉

米蘭的唐人街已荒廢了3天。在意大利前副總理兼內政部長薩爾維尼的極右翼聯盟黨領導的米蘭地區，許多唐人街商家藉由關閉商店和餐廳，避免遭排華情緒殃及。

意大利杜林出現第一個死亡病例後，一名40歲華裔女子在街頭被陌生人攻擊，還對她大吼：「妳身上有病毒，快走開，否則我會殺了妳。」

羅馬耶穌聖嬰醫院院長瑪莉耶拉‧埃諾克告訴「新聞報」（La Stampa）說：「意大利已經變成可怕的國家。與新冠病毒有關的恐懼症會擊敗理智和科學論述。」

假消息傳播陰謀論 讓專家最擔心

在法新社採訪過的心理學家中，他們在目前的形勢下最擔心的是錯誤資訊。意國官員在25日否認了國內各級學校會關閉到3月5日的假消息。此外，這些假消息不乏陰謀論：新冠病毒在來自中國大陸的一件包裹中存活6天，疫情爆發是為了破壞倫巴底地區繁榮的經濟。

然而，人們在危機中的另一個反應是幽默感，這沒有完全消失。布拉加轉述了其中一位病人的玩笑，他說：「我們被困在屋內一周後，如果孩子們沒有因新冠肺炎病逝，到時我會親自殺死他們。」

札納爾迪說：「我認為，我們已經在過去幾天看到無法控制的恐懼情緒高峰。生活正慢慢恢復正常。人們也漸漸習慣，這些異常狀況會回復正常。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】