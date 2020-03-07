特朗普任命白宮新幕僚長　梅多斯將率領西翼

美國總統特朗普（Donald Trump）3月7日宣布，共和黨籍的北卡羅來納州（North Carolina）聯邦眾議員梅多斯（Mark Meadows）將成為新任白宮幕僚長。他是特朗普上任3年來第四任幕僚長。

特朗普3月7日在Twitter推文稱，梅多斯將擔任新白宮幕僚長。圖為梅多斯1月24日在華盛頓發表演講。（Reuters）

特朗普在Twitter推文稱：「我很高興宣布眾議員梅多斯將成為新任白宮幕僚長。我早就認識梅多斯並與他一起工作，是（和我）關係很好的一員。」

梅多斯走馬上任之際，正值特朗普尋求連任，以及美國對外發布有關疫情的訊息被指不一致的時候。由此可見他往後的工作不會輕鬆。

特朗普還在推文中感謝現任白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），指他會改任美國北愛爾蘭事務特使。

路透社7日報道特朗普對他埋怨以久，其中或與他講錯說話有關。馬爾瓦尼2019年秋季在白宮一個記者會中指出，特朗普以押後發放援助作條件，要求烏克蘭調查美國前副總統拜登（Joe Biden）。他的說法與特朗普背道而馳。馬爾瓦尼雖迅速改口，但傷害已經造成。

美國政治網站HillReporter.com也稱，據說馬爾瓦尼在白宮任職期間未能充分解決彈劾風波中的問題，特朗普因此對他失去信心。