【新冠肺炎】15名美國公民在巴勒斯坦境內隔離檢疫

巴勒斯坦3月7日證實有15名美國公民正在該國境內接受隔離檢疫，他們身處的酒店之前出現2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例。

路透社3月7日報道，巴勒斯坦政府發言人梅爾姆（Ibrahim Melhem）當天表示，有一個由15人組成的美國代表團正在該國城市伯利恒（Bethlehem）的一家酒店內接受隔離檢疫，此舉是該市為預防新冠肺炎疫情擴散而採取的措施之一。

有一名美國駐耶路撒冷大使館官員表示，美方已經了解了相關情況，但出於隱私方面上的考慮，美方不會公布相關細節。

對此報道指出，自從3月5日伯利恒確診首例新冠肺炎病例以來，該市便一直出於封鎖狀態，目前位於該市的教堂以及學校均已關閉，此外巴勒斯坦安全部隊於3月7日當天開始在美國代表團所在旅館外駐紮。

該酒店名為「天使酒店」（Angel Hotel），根據巴勒斯坦衛生部門官員的說法，該酒店於2月23日至27日曾接待過一個希臘旅遊團，而該團回國後有部分成員被確診患有新冠肺炎，隨後巴勒斯坦方面便開始對20名與該旅遊團有過密切接觸的旅館工作人員進行病毒篩查工作，其中有7人確診，目前這7名患者正在該國城市傑里科一處隔離中心內接受治療。