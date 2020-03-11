【新冠肺炎．新聞背後】日本若宣布進入緊急狀態　將有什麼不同？

日本眾議院內閣委員會在3月11日，就中央政府宣布全國進入緊急狀態的「緊急事態宣言」法案進行表決並通過。法案將在12日正式交予眾院審議通過，並最快在13日交予參議院審議並通過。 眾議院內閣委員會通過這法案，意味法案將進入國會審議表決程序，最快可在13日成立，日本可最快於本周未宣布進入緊急狀態。宣布全國進入緊急狀態，會讓日本實際上出現什麼變化？

為宣布進入緊急狀態的法案已獲眾院委員會通過，法案很快便會進入國會審議表決程序。（Getty）

從「要求」變「指示」 語氣加強

首先日本政府宣布的緊急狀態，很多情況下沒有法律約束力，更像的是一種「指示」或「強烈呼籲」。但在非緊急狀態下，政府最多只能作出「要求」或「呼籲」，例如呼籲學校停課，學校是否停課最終由學校自行決定。

在宣布進入緊急狀態下，儘管最終是否停課仍由學校自行決定，但因「要求」變成了「指示」，學校若堅持上課會面臨更大壓力。如家長的投訴、媒體報道或政府關注等。

具體的例子是，在宣布進入緊急狀態後，中央政府可指示各地政府進行防疫工作。各個都道府縣可以按自己需要另行制定措施，例如要求民眾出門戴口罩。雖然地方政府實際有權不理會中央政府，但需承擔政治後果。

日本全國大部分學校已應政府的要求，實施停課。（Reuters）

宣布進入緊急狀態後的４個重點指令

在宣布進入緊急狀態後，中央會向向地方政府發出4個方向指令。包括（1）劃設指定區域，要求居民除必要外避免外出；（2）要求大大減少或關閉學校、社會福利、劇院、體育、娛樂場所及大型聚會的活動；（3）將私人擁有者的土地和設施用作臨時醫療設施；（4）安排私營企業生產、銷售、供應、分銷、運輸及儲存必要的食品和醫療用品，同時授予地方政府沒收以上貨品的權力。

指示未有包括類似中國或意大利的封城措施，加上目前日本大型活動節目早已陸續延期及取消，全國大部分學校亦已應政府早前的要求停課，宣布進入緊急狀態對日本市民生活實際不會有太大影響。

因此宣布進入緊急狀態的最大作用，是為提高全國的警覺，及就食品、口罩及醫療用品等的儲備作更完善的安排。同時給予權力讓中央政府徵用私人設施，用作隔離或醫療用途。