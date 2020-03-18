【新冠肺炎・美國】紐約州長：疫情頂峰或45天後到來

美國西維珍尼亞州3月17日報告首宗2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，意味美國50個州均已失守。在這樣的背景下，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）認為，美國疫情約45天後將迎來頂峰。

科莫在3月17日新聞發布會上表示，「預計的疫情高峰將在大約45天後來臨。」隨着紐約的新冠毒疫情惡化，可能需要多達5.5萬至11萬張病床，以及需要1.8萬至3.7萬張ICU病床。

但眼下，紐約州只有5.3萬張病床，以及3,000張ICU病床，全國範圍內的病床也不夠：「真正的問題是，當病例達到高峰，並影響到醫療體系時，我們將沒有足夠的醫院床位。」科莫說道。

3月13日，在華盛頓白宮玫瑰園，美國總統特朗普關於新型冠狀病毒的新聞發布會上發言，宣布美國進入緊急狀態。（AP）

而被問及有關疫情頂峰的言論，美國國家過敏和傳染病研究所主任福西（Anthony Fauci）17日在出席新聞發布會時，認同了科莫的看法，稱這是可能的，45天並非不合理。

但福西隨後表示，這個數字只是一個大致的範圍，而非確切的日期。他指出必須（對時間的數字）謹慎，當說了這個數字後，就必須對它負責。但如果這個數字並非如此，那麼就有麻煩了。