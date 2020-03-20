【新冠肺炎】共和黨議員被指美股崩盤前拋售股票　FOX主播促辭職

美國股票市場近來頻頻大跌市，多次觸發熔斷，美國媒體報道，兩名共和黨參議員涉嫌在股市崩盤前拋售股票，引來輿論熱議。在親共和黨的霍士新聞電視台（FOX News），當家主播卡爾森（Tucker Carlson）3月19日在節目內隔空要求其中一位涉事參議員、參議院情報委員會主席伯爾（Richard Burr）誠實交代事件，否則必須辭職及面對有關內幕交易的起訴。

參議院情報委員會主席伯爾被指在美股大跌市前拋售股票（Getty）

卡爾森在節目表示，伯爾在知道中國新型病毒疫情可以有多嚴重後，在2月中賣掉了超過1百萬美元的股票，他形容伯爾有內幕消息，知道疫情將如何衝擊美國，但卻沒有向公眾發出警告，在自己的報章專欄也沒有這樣做，反而指美國所作的準備是歷來最好。

卡爾森稱「可能他（伯爾）對自己的所為會有誠實的解釋，如果有，他應該立即告訴我們，如果不是的話，他必須辭去在參議院的職務及面對觸犯內幕交易的起訴。」卡爾森更表示，在危難期間背叛國家是最高的道德罪行。

Tucker Carlson calls for Senator Burr to resign and await prosecution for insider trading if he cannot provide a reasonable explanation for his actions. He goes on to say it appears that Senator Burr betrayed his country in a time of crisis pic.twitter.com/q7yJa5wjuA — Acyn Torabi (@Acyn) March 20, 2020

在這次風波中，共有至少兩名參議員遭輿論指控在大跌市前賣股票，包括伯爾及另一共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）。

伯爾被指與妻子在1月底至2月中在超過30宗交易中，拋售價值高達約170萬美元的股票，大部分交易在2月13日發生。美國媒體之後報道，伯爾曾在2月一場私人午餐會中演說，他稱估計疫情將帶來嚴重影響，甚至把這次疫情與1918年大流感作比較。

至於另一位涉事參議員、來自喬治亞州的萊夫勒（Kelly Loeffler）也被指於1月底出席參議院衛生委員會會議後開始拋售股票。