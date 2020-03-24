【新冠肺炎・日本止痛藥】布洛芬有問題嗎　撲熱息痛更合適？

港人遊日必買的止痛藥中，大都含有一種名叫「布洛芬」（Ibuprofen）的非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。最近網上盛傳服用「布洛芬」可能會使新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病情惡化，世界衛生組織（WHO）等機構及後澄清，有關講法沒有任何證據。為何這種止痛藥會引發這些爭議？

新冠肺炎：網上盛傳服用「布洛芬」可能會使新冠肺炎病情惡化，世衛澄清有關講法沒有任何證據。圖為3月19日身在意大利一所醫院重症病房內的醫護人員。（AP）

NSAIDs與「撲熱息痛」

NSAIDs與撲熱息痛都是常見的消炎止痛藥。NSAIDs止痛功效較強，主要用於消炎、退燒，以及頭痛、牙痛與經痛等一般痛症。藥物包括「阿士匹靈」 (Aspirin）及「布洛芬」（Ibuprofen）等。

NSAIDs的副作用包括腸胃不適、頭暈、腹瀉及胃出血等。在香港，大部分這類藥物都必須由醫生處方才可以在註冊藥房購買。

「撲熱息痛」（Paracetamol）與NSAIDs作用相似，但藥效較弱。撲熱息痛較少引起胃部不適，但不宜長期及過量服用，否則容易損害肝臟。撲熱息痛商品名稱包括必理痛及Panamax等。

新冠肺炎：「撲熱息痛」（Paracetamol）是其中一種常見的消炎止痛藥。圖為澳洲Herron出品的「撲熱息痛」。（Getty）

NSAIDs的爭議

NSAIDs一直引起科學界爭議，有專家認為這類藥物可能會抑制免疫反應，延長或增加呼吸道感染及病毒性肺炎併發症的風險。

國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）3月一項研究提出假說，服用「布洛芬」等NSAIDs後，一種酶會遭強化，可能會促進及惡化新冠肺炎感染情況。

法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）及後在3月14日發出同樣警告，並建議發燒可服用「撲熱息痛」，有關講法很快便在社交媒體廣傳。

新冠肺炎：「布洛芬」是其中一種NSAIDs，常用於頭痛、牙痛與經痛等痛症。圖為其中一款「布洛芬」藥丸。（AP）

專家如何說？

世界衛生組織及美國食品及藥物管理局（FDA）及後澄清，沒有證據表明服用「布洛芬」類藥物會使病情惡化。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）公共衛生教授克勞斯納（Jeffrey Klausner）接受《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）訪問時指出，目前對「布洛芬」如何影響新冠肺炎患者所知甚少。

他指出，一種潛在的聯繫是新冠肺炎及高劑量NSAIDs都會損害腎臟：「我們知道新冠肺炎病毒會導致重症者有敗血病（sepsis），而敗血病可能與腎臟疾病有關。」

英國雷丁大學教授東耶（Parastou Donyai）表示，許多研究表明，在呼吸道感染期間使用「布洛芬」會導致疾病惡化或引發併發症，但迄今沒有任何科學證據清楚證實，一個完全健康的25歲年輕人，會因為服用布洛芬治療新冠症狀增加併發症風險。

醫學界對此問題仍然缺乏明確共識，所以網上眾說紛紜。

新冠肺炎：約翰斯・霍普金斯大學專家指出，若有人發燒並擔心染病，應該要做的第一件事是致電醫生查詢。圖為醫生示意圖。（Getty）

專家的建議

克勞斯納建議，若出現發燒及較輕微的新冠肺炎徵狀，可使用「撲熱息痛」減輕病情。英國廣播公司（BBC）亦引述英國公立醫療系統「國民保健服務」（NHS）建議，指安全起見還是最好服用「撲熱息痛」。

《美國新聞與世界報道》報道，約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學、流行病學及國際衛生副教授Larry William Chang亦同意，對於沒有其他復雜疾病的健康成年人，「撲熱息痛」可能是更好選擇，但對於有肝臟問題的人來說情況可能恰恰相反。

他表示，若有人發燒並擔心染病，應該要做的第一件事，是致電醫生查詢。