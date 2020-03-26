【新冠肺炎】加拿大宣佈入境須接受14日強制檢疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，加拿大政府周三（25日）宣佈，所有入境人士由周四（26日）起須接受14日強制檢疫，必須出門工作的人（essential workers）如醫護人員等除外。

加拿大衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）表示，希望新措施令入境人士明白自我隔離的重要性，而他們亦被禁止使用巴士、火車或地下鐵等公共交通工具前往隔離處所，當局會確保接受隔離者與可能受感染的高危人士保持一定距離。

副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）說，周三午夜起會在關口收集入境旅客的聯絡資料以便跟進。現時加國部分省份已根據緊急措施拘捕不遵守隔離令的人，而依據《聯邦隔離法》，聯邦衛生部長可利用多種手段強迫市民留在家中，如果拒絕自我隔離，當局便將其拘捕且帶入隔離區。

逾半確診屬社區感染

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）指出，病毒傳播出現重大變化，社區感染超過一半。官方統計顯示，當地感染的趨勢已轉為社區感染為主，佔總確診人數的53%，上周逾九成確診個案均來自社區感染，且感染來源已無法追蹤。

加拿大廣播公司（CBC）最近曾分析應否戴口罩的問題，報道引述加拿大傳染病學專家兼多倫多漢博河醫院（Humber River Hospital）主任加丹（Michael Gardam）稱，研究顯示戴口罩不能大幅減少傳染，但這可能與是否正確戴口罩有關。

牛津大學疫苗研究組的研究員封碩（Elaine Shuo Feng，音譯）就在國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）發文指出，正在隔離的健康人士、老年人及有潛在疾病的人離開住所時戴上口罩，都是「合理」做法。

截至周三，加拿大累計3308宗確診個案，共30人不治。

（綜合報道）