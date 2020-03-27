【新冠肺炎】無病徵患者肺部感染惡化　影片揭兩肺「全花」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球。部份患者除了出現發燒等徵狀，甚至有人失去嗅覺或味覺。有退役奧運游泳選手面對病魔也感到虛弱乏力。美國喬治華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital）利用虛擬實境（VR）技術，拍攝影片展示病毒對患者肺炎造成的損害，警告市民要認真看待疫情。

胸肺外科主管莫特曼（Keith Mortman）表示，影片中的患者於幾日前並無出現病徵，但之後肺部無法正常運作，要用呼吸器協助呼吸，甚至需要額外儀器幫助循環，為血液充氧。患者目前於深切治療部留醫。

患者是59歲男子，除了高血壓之外，並無其他健康問題。莫特曼說：「這可不是70歲、80歲有免疫抑制問題的糖尿病患者。除了高血壓，他沒有其他重大疾病，他很注意照顧自己，卻感染病毒……如果一周後再製作360VR影像，感染和發炎過程可能惡化。」

影片中黃色的部份為肺炎受感染和發炎的部位。從影片中可見，受損部份並非集中單一的部位，而是遍佈左右兩肺，反映感染速度和範圍驚人。莫特曼指，肺部受損程度一旦如此嚴重，將需要長時間復原，約2至4%的新冠肺炎患者肺部功能將無法復原。

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莫特曼解釋，冠狀病毒主要影響呼吸系統，病毒侵襲黏膜之後進入肺炎，身體透過發炎控制感染，「因此，在身體控制感染的過程中，肺部會有很強烈的發炎情況」。發炎導致肺部無法替血液供氧和清除血液中的二氧化碳，造成呼吸困難，或吸入大量空氣平衡氧氣和二氧化碳量。

由於部份患者的肺部損傷是不可逆轉，莫特曼呼籲美國市民注意保持社交距離和自我隔離，「我希望大家看看這個（影像），了解（新冠肺炎）會造成什麼後果。大家必須認真看待。」

莫特曼形容：「我們之中很多人在黑暗中摸索，所以我們希望盡可能去了解病毒，這是我們的第一名患者，但我確信在他之後，數周內應該會有更多。」