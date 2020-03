【新冠肺炎】美國人口或因疫情首現負增長

美國新罕布什爾大學(University Of New Hampshire)卡西公共政策學院(Carsey School of Public Policy)的專家分析過2018年7月2019年7月之間的美國人口普查局(U.S. Census Bureau)數據,顯示美國人口增長是1919年來最慢。

這一趨勢如果繼續,以及隨着新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)病毒致死率更可怕的預測而加劇,將意味美國出現史上首次人口增長比人口流失為少的情況。