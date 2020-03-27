【新冠肺炎】美國人口或因疫情首現負增長

美國新罕布什爾大學（University Of New Hampshire）卡西公共政策學院（Carsey School of Public Policy）的專家分析過2018年7月2019年7月之間的美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，顯示美國人口增長是1919年來最慢。 這一趨勢如果繼續，以及隨着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒致死率更可怕的預測而加劇，將意味美國出現史上首次人口增長比人口流失為少的情況。

卡西公共政策學院的人口統計學家肯尼・約翰遜（Kenneth Johnson）指出，去年美國3142個縣中，死者多過出生者的縣有1430，即46%。這個自然的遞減（當死亡人數較出生人數為多）的程度正在增加。10年前美國僅889個縣出現這個情況，即28%。

圖為3月25日，平時被人與車擠得水洩不通的美國紐約第42街，如今行人疏落，亦只有幾輛的士在等待乘客上門。（AP）

他說：「一旦自然的遞減開始，它可能會再度發生。」他的意思是，如果美國人口開始流失，這個情況可能會繼續。不過肯尼・約翰遜的分析顯示美國人口仍在增長，只是以一個較慢的幅度進行。而在慮及目前正在發生的大流行程度尚未清楚之際，這趨勢可能會改變。

他在26日發布他的研究結果時接受《紐約時報》訪問稱：「如疫情真如一些人所想那麼嚴重，全國整體死亡人數或會超過出生人數。這是從來未曾在這個國家發生過。」

不僅是美國特朗普政府的不作為對美國人口造成潛在影響，肯尼・約翰遜分析說，美國的移民的數字「已消失」，而傳統上在死亡人數多於出生人數的情況下，移民可彌補流失的人口，但特朗普的反移民政策對這環節予以重擊。