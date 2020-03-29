【新冠肺炎】美國家衞生研究院長：病毒源於自然　非實驗室建造

美國國家衛生研究院院長弗朗西斯柯林斯（Francis Collins）3月26日發表名為《基因研究顯示 新冠肺炎病毒起源於自然》網誌，引述並力撐美國國家衞生研究院支持的國際研究小組在對比幾種冠狀病毒（包括引起COVID-19的新型冠狀病毒）的公開基因組數據後得出的結論：該病毒是自然產生的。

文章開篇寫到：「如今你無論在哪打開互聯網，都必然會看到談及2019年末開始流行的新冠肺炎病毒的文章。而關於該病毒的謠言和揣測似乎比該病毒本身還要傳播得快、傳播得廣。許多不懷好意的人曾經提出過令人憤慨的說法，即引起大流行的新冠病毒是由實驗室設計完成的，而後故意被釋放出來，使世界各地的人民染病。幸運的是，一項最新的關於新冠病毒的研究證明病毒是自然產生的，從而以科學的證據打破這種說法。」

他在網誌中重點指出加州拉霍亞斯克裏普斯研究所（The Scripps Research Institute，TSRI）的克里斯蒂安安德森、新奧爾良杜蘭大學（Tulane University）醫學院加里（Dr. Robert Garry），及他們的同事等人的一個發現：

「SARS-CoV-2刺突蛋白與人體細胞ACE2受體的結合水平要遠遠強於目前所有計算機預測的模型，這一結果的原因可能是因為病毒在ACE2的定向選擇之下不斷進化，直到具有超強的結合能力。」「也就是說SARS-CoV-2大概率只能靠自己的努力來進化出感染人類的能力，人類現有的水平造不出那麼異於模型的刺突蛋白。」

他對於新冠肺炎病毒的來源，提出2種構想：

第一種構想是，隨着新的冠狀病毒在其天然宿主（可能是蝙蝠或穿山甲）中不斷進化，其刺突蛋白也隨之發生突變，以此來結合與人體中與ACE2蛋白結構相似的分子並感染人體細胞。

第二種情況是，這種新型冠狀病毒在獲得能夠引發人類疾病的能力之前，就已經從動物進入到人類。經過數年甚至數十年的逐步進化之後，它們最終獲得了在人與人之間傳播的能力，並可以導致嚴重疾病。

與此同時，身為資深遺傳學家的柯林斯也強調：任何試圖打造冠狀病毒武器的生物工程師都不可能設計出刺突蛋白的構象像SARS-CoV-2這樣（奇特）的病毒。同時，他表示，該研究的發現得以讓世界人民共同專註於眼下最重要的事情：保持良好的衛生習慣、遵守一定的社交距離、不信謠、不傳謠、尊重醫護人員和醫學研究員的抗疫決心和他們在此過程中的不懈努力。

在文章的最後，他提出：「下次當您在網絡上因為有關新冠肺炎病毒的訊息而感到困惑和迷茫時，我建議您訪問FEMA的「抵制新冠謠言」的網站。也許它不能完全解決您所有的問題，但這絕對是朝着正確方向邁進的第一步，也是至關重要的一步。它能夠用專業的信息將謠言和事實區分開來，以此集結世界的力量來一同應對此次全球公共衛生突發事件」。

弗朗西斯柯林斯就職美國國立衛生研究院院長已經10年，在成為院長前，他就已經領導並順利完成龐大的人類基因組計劃，被稱為「史上最有影響力NIH院長之一」。而此次發表這篇博客親自上場肅清謠言，也得到了諸多的認可。