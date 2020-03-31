【新冠肺炎・口罩N95】美FDA批准使用消毒系統　N95可用20次

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐美國，多個地方都面對醫護人員防護裝備不足的問題，當中包括口罩及防護衣等。美國食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）3月28日批准私營非牟利研發公司Battelle消毒系統實行應用，可大量消毒N95口罩，料每日增加40萬個經消毒的口罩，供醫護人員重用。

FDA緊急授權位於俄亥俄州的研發公司Battelle，它旗下名為Battelle Critical Care Decontamination System的系統，可消毒包括新型冠狀病毒在內的病毒。在全力運作的情況下，每部機器可每日消毒8萬個N95口罩。

美國俄亥俄州非牟利研發公司Battelle在8月28日的新聞稿中發布的照片，圖為工程人員在建造Battelle Critical Care Decontamination System系統。（Battelle官方網站）

Battelle是採用「氣相過氧化氫」（vapor phase hydrogen peroxide）的方法，將口罩暴露在濃縮的氣態過氧化氫中2個半小時進行消毒，每個口罩最多可被消毒20次，而不會令它的表現受損。

這間公司在日期為3月28日的聲明指出，它在過去2周製造這個系統。公司稱第一個完成的系統已在運往紐約途中。當地是美國其中一個「疫情重災區」。