【新冠肺炎】競爭國供應減少　泰國預期增加稻米出口

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散引發全球糧食供應憂慮下，路透社4月1日報道，泰國稻米出口商正考慮增加對外銷售量，目前其他主要稻米出口國正面臨出口禁令，或因為疫情防控需要而宣布封城。

新型冠狀病毒肺炎：越南2020年3月受疫情影響，政府禁止簽訂新的稻米出口合同。圖為2019年6月10日越南河內省一名農夫收割稻米。（Reuters）

報道指出，泰國作為僅次於印度的全球第二大稻米出口國，年初時預測2020年的出口量為逾7年來最低，這是因為泰銖大幅升值及乾旱天氣，使泰國稻米保持着2019年相對於主要對手越南而言缺乏競爭力的價格。

如今泰國大米出口商協會（Thai Rice Exporters Association）指出，泰國的稻米出口前景向好，因為疫情導致印度開始為期3周的封城，以及全球第三大出口國越南上周宣布禁止簽訂新的稻米出口合同，以確保國內市場供應。

該協會榮譽主席Chookiat Ophaswongse表示「泰國稻米出口在2020年第2季應該會得到改善，因為我們競爭對手限制出口或者遇到物流運輸問題，目前並無跡象顯示泰國會限制稻米出口。」

他補充，上周出口商與泰國商務部開會時並沒有討論過這樣的措施。