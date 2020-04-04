【新冠肺炎】美國近百名前高官和學者聯署　呼籲美中合作抗疫

近百名美國前政府高官、專家學者4月3日呼籲美國與中國開展合作，共同抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

美國智庫亞洲協會中美關係中心（Center on U.S.-China Relations of Asia Society）以及加州大學聖迭戈分校21世紀中國研究中心（21st Century China Center）全球政策與戰略學院（ School of Global Policy and Strategy）聯合發表題為《拯救美國、中國和全球的生命》（Saving Lives in America, China, and Around the World）的聲明。聲明有93名美國跨黨派、政府前高官、中美關係專家的聯署支持。

聲明表示，美中兩國若不展開合作，無論在美國國內還是全球範圍內抗擊疫情都不會取得成功。聲明提到，中國的工廠可以生產抗擊疫情的防護物資和藥品，中國的醫護人員可以分享寶貴的臨床經驗，兩國科學家可以合作研發有關疫苗。

美國新冠肺炎疫情：美國前國防部長哈格爾有份簽名支持《拯救美國、中國和全球的生命》聲明。圖為他2013年4月21日抵達以色列特拉維夫。（Getty）

聲明認為，美方可以通過如20國集團等平台構建全球共同應對疫情的框架機制，使中國與其他國家共享數據，比較最佳治療方案，建立醫療用品供應的生產和分配機制，並在疫苗和療法的研發、生產和分配上協調資金和臨床試驗。

聲明說，美中兩國已意識到這一時刻的重要性，並共同採取一些初步措施。聲明希望兩國能朝着這一方向更進一步，並體現出雙方合作抗疫在美國國內存在廣泛的兩黨支持。

該聲明得到美國前國務卿奧爾布賴特（Madeleine Albright）、前國防部長查克·哈格爾（Charles Hagel）、前總統國家安全事務助理賴斯（Susan Rice）、前美國駐華大使洛德（Winston Lord）和洪博培（Jon Meade Huntsman, Jr.）等前高官、將領、資深外交官的支持。此外，包括哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Vogel）、「軟實力」和「巧實力」概念首創者哈佛大學學者約瑟夫・奈（Joseph Nye）、華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心專家葛來儀（Bonnie S. Glaser）、普林斯頓大學教授柯慶生（Thomas J. Christensen）、加州大學聖迭戈分校教授謝淑麗（Susan Shirk）、美國麻省理工學院教授傅泰林（Taylor Fravel）等著名專家學者也在聲明上署名。