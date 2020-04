【新冠肺炎】美國近百名前高官和學者聯署　呼籲美中合作抗疫

近百名美國前政府高官、專家學者4月3日呼籲美國與中國開展合作,共同抗擊新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情。

美國智庫亞洲協會中美關係中心(Center on U.S.-China Relations of Asia Society)以及加州大學聖迭戈分校21世紀中國研究中心(21st Century China Center)全球政策與戰略學院( School of Global Policy and Strategy)聯合發表題為《拯救美國、中國和全球的生命》(Saving Lives in America, China, and Around the World)的聲明。聲明有93名美國跨黨派、政府前高官、中美關係專家的聯署支持。

聲明表示,美中兩國若不展開合作,無論在美國國內還是全球範圍內抗擊疫情都不會取得成功。聲明提到,中國的工廠可以生產抗擊疫情的防護物資和藥品,中國的醫護人員可以分享寶貴的臨床經驗,兩國科學家可以合作研發有關疫苗。

美國新冠肺炎疫情:美國前國防部長哈格爾有份簽名支持《拯救美國、中國和全球的生命》聲明。圖為他2013年4月21日抵達以色列特拉維夫。(Getty)

聲明認為,美方可以通過如20國集團等平台構建全球共同應對疫情的框架機制,使中國與其他國家共享數據,比較最佳治療方案,建立醫療用品供應的生產和分配機制,並在疫苗和療法的研發、生產和分配上協調資金和臨床試驗。

聲明說,美中兩國已意識到這一時刻的重要性,並共同採取一些初步措施。聲明希望兩國能朝着這一方向更進一步,並體現出雙方合作抗疫在美國國內存在廣泛的兩黨支持。

該聲明得到美國前國務卿奧爾布賴特(Madeleine Albright)、前國防部長查克·哈格爾(Charles Hagel)、前總統國家安全事務助理賴斯(Susan Rice)、前美國駐華大使洛德(Winston Lord)和洪博培(Jon Meade Huntsman, Jr.)等前高官、將領、資深外交官的支持。此外,包括哈佛大學榮休教授傅高義(Ezra Vogel)、「軟實力」和「巧實力」概念首創者哈佛大學學者約瑟夫・奈(Joseph Nye)、華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心專家葛來儀(Bonnie S. Glaser)、普林斯頓大學教授柯慶生(Thomas J. Christensen)、加州大學聖迭戈分校教授謝淑麗(Susan Shirk)、美國麻省理工學院教授傅泰林(Taylor Fravel)等著名專家學者也在聲明上署名。