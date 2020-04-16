【新冠肺炎】美媒稱中國延誤6天後才對外發警告

美聯社4月16日稱取得中國政府內部文件，報道指中國高層官員1月14日已得悉國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情正在蔓延，但一直延至20日才主動向公眾發出警告。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月14日，復工後北京的地鐵站。（Reuters）

報引述文件指出，國家衛健委主任馬曉偉1月14日與省級衛生官員進行視像會議，評估疫情。根據一分備忘錄指出，馬曉偉表示疫症可能出現人傳人的情況。形容狀況嚴峻，可能造成嚴重爆發，成為自2003年嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，簡稱「沙士」）以來最大挑戰。

備忘錄亦提及在1月13日泰國出現的病例，指出疫情已經「出現重大變化」，因為病毒可能已散播到國外。又指隨着農曆新年來臨，很多人會外遊，病毒傳播和蔓延的風險很高，所有地方都必須為疫情爆發做好準備。

有關視像會議的消息在衛健委的網站上有公布，亦稱中央政府高度重視疫情防控工作，主席習近平、李克強總理及孫春蘭副總理均作出了批示。但文中僅指出疫情控制在武漢市範圍，同時僅稱正監察人傳人情況。

在1月15日衛健委官方仍表示疫情人傳人的風險依然很低，是「有限度人傳人」。直到1月20日，國家主席習近平首次公開表示必需嚴肅對待疫情，中國工程院員士、呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鐘南山亦公開指出，病毒可以人傳人，武漢在隨後的23日宣布封城。

報道指出在13日至20日的6天時間，中國中央政府雖得悉疾病嚴重性但延誤採取措施。加州大學洛杉磯分校流行病學家張作風接受美聯社訪問時表示，如果內地官員能早6天採取行動，警告大眾採取社交疏離、戴口罩、限制出行，確診病例可能會減少三分二，醫療設施亦會足夠，避免武漢醫療體系崩潰。

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