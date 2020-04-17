【新冠肺炎】特朗普宣布分階段重開經濟活動

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情高峰或已過去，總統特朗普（Donald Trump）連日表示希望盡快恢復國家的經濟活動，而他在4月16日正式公布措施，宣布分階段重開經濟。

白宮冠狀病毒應對協調官伯克斯（Deborah Birx）表示，首階段會容許食肆、戲院及健身室等大型場所可以恢復營業，但須實施嚴格的社交距離指引，而學校和酒吧就要繼續關閉。另外要求大家在公眾場所保持6呎距離，避免舉行多個10人的集會，以及不必要的外出等，同時高風險人士要留在安全地方。

特朗普稱，假如有州份在條件許可下，最快可以在17日開始實施首階段解封，又指在29個州份可以盡快重開。

新型肺炎：白宮宣布重開經濟措施，餐廳在首階段獲准重新營業，但必須遵守社交距離。（Reuters）

在第二階段方面則適用於疫情沒有反彈迹象的州份和地區，指引建議學校和青年營重開，酒吧在減少站立空間後亦可重新營業，民眾不必要的外出限制會取消，但仍建議不要參與50人以上而且無法實施社交距離的活動。此外伯克斯建議大家在這個階段繼續留家工作。

至於第三階段則是全國回復正常生活，包括高危人士都可回復日常生活，但要繼續遵守社交距離。當局則會專注於找出及隔離受感染的人士。指引提到，每階段會為期14天，確保病毒不會再次擴散。特朗普亦強調，美國須保持警覺，阻止病毒從外國傳入。他同時呼籲，健康的民眾在條件許可下，重回工作場所，以及保護高危一族。

新型肺炎：特朗普及福西等官員在白宮宣布分段重開國家經濟活動的細節。（Reuters）

國家過敏及傳染病研究所主任福西（Anthony Fauci）被問到在第三階段恢復體育賽事等大型活動，他認為或有這個可能，而特朗普直言部分賽事或須閉門作賽。

特朗普：重開決定權在州長手上

對於由誰決定何時重開，特朗普就一改近日「總統擁有絕對權力」的作風，稱交由各州長自行決定，並指會全力支持他們，他強調，這不是關乎共和或民主黨，而是全國上下一同抗疫。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）17日即時數據顯示，美國有658,263宗確診病例，32,186人喪生。不過特朗普強調，華府的目標是在將來盡快找出和消滅疫情，並指這些指引國家可以繼續運作，同時快速控制疫情。