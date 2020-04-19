【新冠肺炎・美國】哈佛大學稱若要5月重啟經濟　檢測數量須增3倍

美國哈佛大學專家表示，若美國希望在5月中解封城市，必須把目前的檢測數量由現在的水平提升3倍，才可確保能儘快找出隱形感染患者並將其隔離。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月18日特朗普記者會。特朗普希望能盡快在5月解除封城，重啟經濟。（Reuters）

根據美國冠狀病毒跟蹤項目（COVID Tracking Project）數字，美國目前可以平均每天檢測14.6萬人。哈佛大學指出，若美國需要在5月中解解封城市，須把目前的測試數量由現在的提升至50到70萬人。

哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Ashish Jha）表示，由於目前有約20%的的檢測結果呈陽性，代表背後還有相當數量的患者，因未接受測試未被找出：「你會想把陽性率降低，因為重啟經濟的關鍵就是要找出更多的患者，並將其隔離。」

總統特朗普（Donald Trump）18日的記者會上稱很多州分疫情已得到控制可以盡快解封，但有批評指目前疫情仍然高企，雖然已逐步緩和但解封仍太早。

研究指出，提升檢測數量有望把陽性率下降至10%。目前德國的檢測陽性率為7%，韓國是3%，這兩個國家的疫情已受到控制。

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