【新冠肺炎】特朗普宣布暫停移民政策60天　保障本地就業

美國總統特朗普（Donald Trump）4月21日表示，他會簽署行政命令，暫停接收移民60天，之後再審視是否再延長。

他表示實施有關措施有兩個理由，第一是保障受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情而失業的美國勞工市場，假如以外來移民取代他們的地位，對本地民眾並不公平。另外他認為此舉可以確保重要的醫療物資可以運用於美國公民身上。

特朗普指該行政命令可能會在22日簽署，並稱措施會禁止像綠卡等尋求永久居留權的人士入境，但短期居留的申請就不受限制。

彭博社同日較早前報道，特朗普起草的行政命令包括更要求申請H-1B簽證的科技人士提供證明，確保他們不會取代美國工人的地位。

該報道指，有關行政命令會禁止大部份工作簽證的人士踏足美國，有效期為最少90天，不過從事食品供應及醫療衛生和相關研究的人士則獲豁免。另外，難民及美國公民或永久居民的配偶和兒女同樣不受有關措施所限。

特朗普曾在20日表示，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情及保障美國人就業，他會下令暫停移民政策。他在草議的行政命令中提到，如果外來勞工湧入，美國民眾被迫與人為地擴大勞工場競爭，當地的經濟就難以起飛。他認為即時引入外來勞工會對國家利益帶來負面影響。

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