蓬佩奧：無論金與正或他人取代金正恩　美對朝鮮放棄核武目標不變

朝鮮領導人金正恩的身體狀況備受關注，有消息稱其病危。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月22日也回應了相關問題。

蓬佩奧4月22日說，無論誰是朝鮮領導人，美國的目標不會變。（AP）

蓬佩奧4月22日接受美國霍士電視台（Fox News）的訪問時被問到，如果金正恩的胞妹金與正成為朝鮮領導人，美國會怎樣應對。

蓬佩奧回應說：「我確實有機會見過她幾次。但是不管是誰領導朝鮮，挑戰依然存在，（美國的）目標依然沒有改變。我們希望他們放棄核武器。」

蓬佩奧還說，美國想讓朝鮮人民擁有光明的未來，但是朝鮮必須無核化。「我們必須以一種我們可以驗證的方式去完成這個目標。不管誰在領導朝鮮，這都是事實。」

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美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）4月21日在接受訪問時也被問到金正恩的繼承人問題。奧布萊恩說，基本的假設是可能是金正恩家族裏的某個人。「但是，現在談論這個問題還為時過早，因為我們還不知道金主席的情況如何，我們還得看看情況會如何發展。」

近日金正恩被傳病危，這引發外界極大的關注。美國有線新聞網絡（CNN）21日引述引述直接知情的美國官員報道，金正恩接受手術後情況「非常危險」，美國正密切監控。另一名美國官員指，金正恩出現健康問題，但難以評估嚴重程度。