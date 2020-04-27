朝鮮官媒：金正恩向旅遊區建設工作人員致謝

關於朝鮮領袖金正恩病重的新聞，多家媒體眾說紛紜。朝鮮官方傳媒《勞動新聞》4月27日再次發布金正恩的消息，指他向支援元山葛麻海岸旅遊區建設的工作人員表示感謝，此舉似乎是在反駁金正恩病重的消息。

據《勞動新聞》4月27日報道，朝鮮領袖金正恩向支援元山葛麻海岸旅遊區建設的工作人員表示感謝。

收到來自金正恩的謝意，當地工作人員熱情高漲，表示將進一步發揚愛國主義奉獻精神，投入建設工作。

金正恩於4月11日主持勞動黨中央政治局會議時，呼籲採取更強措施來對抗迅速擴散的新冠肺炎疫情。（AP）

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自從有關金正恩潛在健康問題的消息出現以來，這並不是朝鮮媒體首次報道金正恩向工作人員致以謝意。

《勞動新聞》26日報道，金正恩向支援三池淵建設的工作人員表示感謝。報道指當地工作人員收到金正恩謝意後感到無比光榮，表示將以更高熱情投入建設工作。

金正恩健康是否有恙一事已引發國際輿論廣泛關注，多家媒體眾說紛紜，但消息真偽均很難驗證。

美國有線新聞網絡（CNN）4月21日引述美國官員報道，金正恩接受手術後情況「非常危險」，美國正在監察有關情報。另一名美國官員指，金正恩出現健康問題，但難以評估嚴重程度。