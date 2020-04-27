【新冠肺炎】中國央視《新聞聯播》批美國務卿蓬佩奧「人類公敵」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）已多次就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）發表被指任意栽贓中國的言論，4月27日，中國官媒《新聞聯播》對蓬佩奧予以抨擊。

4月8日，蓬佩奧在華盛頓白宮舉行的每日例行新冠肺炎工作組簡報會上發表講話。（Reuters）

《新聞聯播》4月27日刊發國際鋭評《散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》，鋭評稱，疫情暴發以來，蓬佩奧作為美國首席外交官，在疫情防控上毫無作為，如同「隱形人」。相反，他在給中國潑髒水方面跳得最兇。

鋭評指出，蓬佩奧在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷散播「政治病毒」，挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒擴散的幫兇。

鋭評還呼籲道，美國的敵人是病毒，不是中國。任何破壞團結、損害互信的行為只會加劇危機，削弱全球合力，最終損害美國自身利益。

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。亞洲新聞台（ChannelNewsAsia）4月24日文章稱，蓬佩奧4月23日在受訪時表示，中國政府可能早在2019年11月就掌握了第一個新冠病毒病例出現的訊息。此外，可以肯定的是，12月中旬前中國政府就已對疫情知情。但中國卻延遲向世人及世界衛生組織（WHO）公開此事的時間。

蓬佩奧4月22日在接受霍士新聞網絡主持人英格漢姆（Laura Ingraham）採訪時表示，「即使在今天，中國政府也不允許美國科學家進入中國，不只是進入武漢實驗室，還包括任何可以了解這種病毒，了解它的起源的地方，」「我們知道新冠肺炎始於一個(實驗室)，但我們需要查清楚此事。這是一場持續的流行病。中國沒有做到我们需要的透明和開放。」