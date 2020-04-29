沙特即將收購紐卡素　卡舒吉未婚妻促請英超阻止交易

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）控制的公共投資基金即將收購英格蘭超級足球聯賽球隊紐卡素。已故沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）4月28日透過律師發信，促請英超阻止交易。

堅吉茲透過律師致函英超，提到特別考慮到卡舒吉被殘酷殺害，阻止紐卡素易主是正確、適當和合法的行動，形容英格蘭足球不應該為任何牽涉惡行的人士留有位置。她指出，交易將玷污英格蘭足球，淪落為掩飾謀殺案件的共犯。

堅吉茲另外發表聲明指，沙特控制的基金欲收購紐卡素的任何交易，都是用來挽回穆罕默德聲譽的舉動，「我相信英超和英國局方重視原則和聲譽，而非利用體育進行洗白工程的做法」。

Today my lawyers petitioned @premierleague CEO and Board to stop MBS

takeover of @NUFC because "there should be no place in English

Football for those credibly accused of atrocities and murder." The

full letter is here: https://t.co/pjlQBNVgwc #JusticeForJamal #NUFC — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) April 28, 2020

紐卡素班主阿什利（Mike Ashley）2017年有意出售球會。盛傳沙特將收購紐卡素的80%股份，交易金額達3億英鎊。不過沙特政府被指控助長盜竊英超商業權，人權問題也惹來國際特赦組織抨擊交易，被形容是利用交易進行洗白工程。利雅得否認指控，聲稱是希望更多人參與運動。英國政府表明無意干預收購。

美國《華盛頓郵報》沙特裔記者卡舒吉2018年10月在土耳其的沙特領使館遇害，遺體迄今仍然下落不明。西方情報機關相信是穆罕默德下令殺害卡舒吉，但穆罕默德否認。沙特法院2019年判處5名犯人死刑。