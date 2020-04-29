英國首相約翰遜康復後迎喜事　未婚妻順利誕子

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英國多間媒體報道，首相約翰遜（Boris Johnson）與未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）向外公布，兩人的兒子順利出世。

圖為約翰遜（右）與西蒙茲（左）2020年3月初在倫敦出席公開活動（Getty）

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報道稱，兩人的兒子健康，4月29日早上在倫敦的醫院出生。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）在Twitter發文恭喜兩人。

現年55歲的約翰遜成為第4個任內迎接孩子出世的英國首相。他早前確診感染新冠肺炎，一度要入住深切治療病房，後來康復出院，現已重回工作崗位。

約翰遜過去曾兩度離婚，他與第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）育有4名子女。過去一直有傳約翰遜另有私生子女，他也未肯向外透露自己有多少名子女。

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